Republicanos anuncia apoio a Jair Bolsonaro para Presidência

Larissa Ximenes

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou sua filiação ao Partido Liberal (PL) para o próximo dia 30 de novembro, o que não abalou a relação do presidente com o Republicanos, que esteve entre os três partidos sondados para receber a filiação de Bolsonaro. De acordo com o deputado estadual Jeferson Rodrigues (Republicanos), “é natural que Bolsonaro opte por uma sigla em que tenha maior liberdade de governar, o que não vai atrapalhar nosso relacionamento”, ponderou o deputado.

O Republicanos vem conquistando espaço tanto nas esferas municipal como na estadual e nacional. De acordo com o levantamento da Secretaria Nacional do Republicanos, baseado nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), realizado em 9 de novembro de 2021, enquanto 27 dos 33 partidos perderam filiados, o partido de centro-direita foi o que mais cresceu no período entre outubro de 2020 e outubro de 2021.

Em Goiás, o partido também vislumbra crescimento na próxima eleição. A intenção da legenda, segundo o presidente regional, João Campos, que é deputado federal, é eleger quatro deputados estaduais, dois federais e um senador. “A prioridade do partido é a chapa proporcional e fortalecer minha pré-candidatura ao Senado. Com relação às alianças para o governo estadual, ainda não definimos nada”, afirmou. A vaga de senador é condição dada pelo Republicanos para uma eventual aliança. O cargo de senador é o único que falta ser preenchido na chapa majoritária governista e a disputa pela vaga está acirrada.

O Republicanos faz parte do rol de legendas que o DEM quer firmar aliança para 2022. Recentemente, Caiado se reuniu com Jeferson e o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, que tem demonstrado interesse em apoiar o democrata.

Outra questão que ainda vai interferir na formação das alianças em Goiás é a intenção de Bolsonaro de ter um candidato a governador no estado, provavelmente do PL, caso a filiação à legenda ocorra. Essa teria sido uma exigência do presidente para a filiação. O nome mais cotado para a disputa é o do deputado federal Vitor Hugo, que deve se filiar ao PL.