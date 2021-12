Tribuna Política | Bruno Peixoto diz que tendência é se filiar ao União Brasil

Disposto a deixar o MDB mesmo após o partido selar aliança com o DEM do governador Ronaldo Caiado e ainda sem definir a qual vai se filiar para as eleições de 2022, o deputado estadual Bruno Peixoto revela que a tendência é de que vá para o União Brasil, resultado da fusão do DEM com o PSL e, naturalmente, futuro partido de Caiado. “Minha questão partidária vou definir juntamente com o governador Ronaldo Caiado e Daniel Vilela [presidente do MDB e nome escolhido pelo governador para a vaga de vice de sua chapa na próxima eleição]”, ressalta o deputado. Bruno foi escolhido no início de 2019 e desde então é o líder do governo na Assembleia. Seu projeto é a reeleição e a conquista da presidência da casa.

Do PFL para…

Ao lado do anfitrião deputado estadual Talles Barreto (PSDB), o governador Ronaldo Caiado (DEM) teve encontro com prefeitos e outras lideranças de 24 municípios da região de Rianápolis, localizada no Vale do São Patrício, na sexta-feira. O prefeito da cidade, Gilber Miranda (PP), também participou.

…o União Brasil?

“Caminhamos juntos para alavancar o crescimento do nosso estado. Estamos firmando parcerias com um objetivo: somar forças e trabalhar pelo bem do cidadão goiano”, disse Caiado, que voltou a ter apoio de Talles, que iniciou a militância política a seu lado, ainda no PFL, e deve deixar o ninho tucano para ser candidato a reeleição por algum partido do grupo governista.

Sul goiano

Um dos responsáveis pela agenda do pré-candidato ao governo e prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (sem partido), o deputado estadual Paulo Cezar Martins (MDB) o levou, pela primeira vez, a seu principal reduto eleitoral: Quirinópolis.

Oposição

Intitulado “Grande Encontro das Oposições”, o evento reuniu Paulo Cezar Martins e o ex-prefeito também emedebista Gilmar Alves, além de outras autoridades da região, na Câmara Municipal, onde Mendanha recebeu homenagem de vereadores.

ESTREIA DE OURO > No primeiro dia das Paralimpíadas Escolares, que acontecem em São Paulo, atletas de Goiás conquistaram 11 medalhas para a delegação, todas no atletismo. Foram quatro de ouro, quatro de prata e três de bronze. O evento volta ao calendário do para desporto nacional após dois anos de paralisação devido à pandemia de Covid-19. Goiás tem 51 inscritos na competição.

Mais Rizzo

O PTB em Goiás investe na tentativa de fazer do empresário Leonardo Rizzo candidato ao governo estadual na próxima eleição. Em encontro realizado na última semana, entre ele e o presidente Eduardo Macedo e o vice Coronel João Batista de Oliveira, teria sido feito formalmente o pedido ao dirigente da imobiliária que leva seu nome.

Estrelas lá e cá

As petistas deputada estadual Adriana Accorsi e ex-deputada federal Marina Sant’anna se reuniram para dar início e alinhar as pré-candidaturas, da primeira à Câmara e da última, à Assembleia. Querem, em 2022, trabalhar em conjunto nos “sonhos e causas em comum.”

Dia Nacional

O deputado estadual Francisco Oliveira (PSDB) homenageará, na terça-feira, 23 personalidades que se destacam na luta pela igualdade racial em Goiás, em evento no plenário da Alego, em memória de Maria Dalva de Mendonça e Henusa Mendonça Silva Gomes, pessoas consideradas importantes na comunidade negra pela força e engajamento.

Consciência Negra

O evento será realizado em parceria com a vereadora por Professor Jamil, Luzia Cristina do Carmo. Luzia Quilombola, como é conhecida, é líder do segmento da igualdade racial, representante da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos (Conaq) e ex-secretária municipal de Políticas para Mulheres e Promoção da Igualdade Racial de Professor Jamil.

Homem do campo

Alunos do 1º Curso de Patrulhamento Rural da Polícia Militar escolheram o deputado federal e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), José Mário Schreiner, como paraninfo da turma. São 171 policiais do Batalhão Rural que passaram pela especialização para atua no combate à criminalidade no campo.

Sob o sol

Após entrar para o livro dos recordes por plantar de uma só vez, em Goiânia, 50 mil mudas de árvores, o Arboriza Gyn, da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), manterá equipes para fazer constantemente os serviços de limpeza, possíveis correções, manutenção preventiva e combate às pragas, até que as árvores cheguem ao estágio adulto.

Sem CTRL +F

Na Câmara Municipal de Goiânia, vereadores se queixam da dificuldade de analisar a proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2022. Descuidada, a Prefeitura de Goiânia não enviou documento oficial para cada vereador, mas apenas em formato PDF escaneado do documento impresso, o que, segundo queixas de alguns, dificulta a leitura. Dizem que isso pode atrasar o andamento.