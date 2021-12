Compur tem dez dias para deliberar projeto de revisão

Larissa Ximenes

Ministério Público de Goiás (MPGO), por intermédio da 7ª Promotoria de Justiça de Goiânia, concedeu dez dias úteis para que o Conselho Municipal de Política Urbana (Compur) delibere o projeto de revisão do Plano Direito de Goiânia.

De acordo com a Procuradoria-geral do município, em resposta ao ofício do MP, solicitando informações sobre o trâmite da proposta de alteração do Plano Diretor, o projeto teria sido encaminhado ao Compur. A informação foi passada ao MP na quinta-feira, 25 de novembro. A Prefeitura de Goiânia quer aprovar o projeto antes do recesso parlamentar, que terá início em 22 de dezembro, mas a tramitação pode se prolongar até o dia 31. O Plano Diretor já passou por inúmeras consultorias, audiências e reuniões desde a gestão do ex-prefeito, Iris Rezende (MDB), que o retirou de pauta em 2017, ano em que deveria ter sido atualizado.

A expectativa da Secretaria de Governo é aprovar o projeto sem dificuldades. Na Câmara, o texto deve passar ainda por duas audiências públicas promovidas pelo Grupo de Trabalho (GT), retornar para o Plenário para as emendas, seguir para a Comissão Mista e, só então, ser enviado para a aprovação final.

Ao que tudo indica, a prefeitura deve utilizar para aprovação do PD a mesma estratégia usada na tramitação do Código Tributário, que foi enviado aos 45 do segundo tempo para a Câmara, o que causou grande desgaste com os parlamentares.

A promotora de Justiça Alice de Almeida Freire está atenta a essa tramitação. Segundo ela, caso aprovado o relatório apresentado ao Compur, em razão das alterações realizadas, há que se realizar nova ou novas audiências públicas na Câmara, “de forma a permitir não só a participação da sociedade civil organizada, mas também de toda a população interessada”.

A promotora é uma das responsáveis pelo inquérito civil público aberto para garantir a ampla participação popular na discussão do Plano Diretor. “Acompanhamos o trâmite do novo projeto do PD desde o seu início, sempre com o objetivo de garantir a transparência e ampla participação popular.”

Tribuna do Planalto entrou em contato com secretários e vereadores para ouvi-los sobre a expectativa em relação ao novo texto, mas nenhum se dispôs a dar entrevista. O sigilo com que vem sendo tratado o PD despertou a preocupação de órgãos fiscalizadores.

“Desenvolvimento econômico na capital é o ponto mais crítico do projeto”

O presidente do Sindicato dos Condomínios e Imobiliárias do Estado de Goiás (SecoviGoiás), Ioav Blanche, explica que o Plano Diretor é a lei máxima no ordenamento de uma cidade, determinando as regras para a transformação urbana ordenada. “O futuro da qualidade de vida de uma cidade depende do acerto nessa legislação. Se a orientação não condiz com a realidade do município ele pode perder investimentos ou ter a qualidade de sua infraestrutura prejudicada”, frisa.

Para Ioav, o desenvolvimento econômico na capital é o ponto mais crítico do projeto pois, “no quesito habitacional, Goiânia se desenvolveu de forma espetacular, o que não aconteceu no setor industrial”. O presidente do Secovi cita o Anuário das Melhores Cidades para se Fazer Negócios da Exame, que apontou a capital como a 6ª melhor cidade do Brasil no setor imobiliário, mas, no industrial, o município nem foi citado.

As maiores mudanças no PD, segundo Ioav, devem estar relacionadas às adequações à legislação federal quanto à alteração do perímetro urbano (Art.42A do Estatuto da Cidade). “Temos a questão da altura das edificações para facilitar a implantação de galpões e prédios comerciais. Está ainda em estudo a mudança no adensamento urbano pela fórmula de cálculo do potencial de aproveitamento”, aponta.

A arquiteta e urbanista Maria Ester, representante da Associação para Recuperação e Conservação do Ambiente (Arca,) destaca que o Plano Diretor tem como fundamento principal fazer justiça urbana social. “Não sei se nosso plano teria instrumentos para fazer essa justiça, como trazer pessoas que não têm acesso à moradia para morar em locais menos privilegiados no Centro da cidade. Gostaria de ver no projeto instrumentos para um acesso mais justo na cidade, que obrigassem o prefeito a criar polos comerciais para outras regiões menos centralizadas, que aumentassem a oferta de transporte urbano. O Plano Diretor é pouco debatido, não há transparência”, pontua.