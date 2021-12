Detran leiloará mais de 9 mil veículos nesta semana

Mais de nove mil veículos serão leiloados nos dias 8, 9 e 10 próximos, pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO). Nos lotes a serem comercializados estão automóveis recuperáveis e sucatas aproveitáveis e aproveitáveis com motor inservível, recolhidos no pátio há mais de 60 dias.

Os veículos a serem comercializados estão disponíveis para visitação desde o dia 29 de novembro. Nesta semana, nos dias 6 e 7 de dezembro, os interessados poderão conferir os lotes das 8h às 12h e das 14h às 17h, no pátio da leiloeira.

O espaço fica no Master Hall, na Rua 23, nº 40, Jardim Santo Antônio. Mais informações pelos sites www.leilomaster.com.br e www.detran.go.gov.br ou com a leiloeira pelo telefone 3249 09800.

O proprietário do veículo, em qualquer momento antes da realização do leilão, poderá reivindicá-lo, sanando o problema que ocasionou a retenção e fazendo a retirada. Antes de enviar um veículo para leilão, o Detran-GO notifica o responsável legal pelo carro ou motocicleta para que ele tenha a oportunidade de reaver o bem. Somente quando são esgotadas as tentativas previstas em legislação, é que o Detran-GO abre o processo de venda.

O Detran-GO alerta que não cria site específico para fazer leilões. Os certames da autarquia são anunciados no Diário Oficial do Estado, no site www.detran.go.gov.br e no site oficial da leiloeira contratada, que neste certame é a Leilomaster.