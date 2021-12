Presidente da Alego oficializa doação de imóvel para o Centro de Cidadania Negra e reforça necessidade de inclusão

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Lissauer Vieira (PSB), oficializou o repasse definitivo da sede do Centro de Cidadania Negra do Estado de Goiás (Ceneg-GO), localizada em Goiânia, em evento realizado no último sábado, 4. A doação onerosa do imóvel à entidade é fruto de projeto de lei de autoria da Governadoria, aprovado de forma unânime pelos parlamentares goianos no mês passado. Segundo o chefe do Poder Legislativo, uma grande conquista para a comunidade negra goiana.

“O estado precisa de asfalto de qualidade, de educação de qualidade e de uma saúde que atenda a população, mas nós precisamos também valorizar o ser humano e essa valorização passa pelo respeito às raças, às crenças e às origens de cada cidadão. A doação deste imóvel nos traz muita alegria e representa uma grande conquista para a comunidade negra do nosso estado. Não tenho dúvidas de que, com determinação e união de forças, ainda faremos muito mais pela Ceneg e por todos aqueles que mais precisam em Goiás”, destacou Lissauer.

Presidente da Ceneg-GO, Aluísio Black expressou o seu sentimento de gratidão ao presidente da Alego pelo apoio irrestrito às demandas da entidade e ressaltou a importância da doação do imóvel para o fortalecimento das ações desenvolvidas pela instituição. “Ninguém é feliz sozinho e é através das parcerias que as conquistas chegam para a nossa comunidade. Através do apoio do nosso deputado e da sensibilidade do governador Ronaldo Caiado, vamos potencializar ainda mais a partir de agora todas as ações de inclusão social e de combate às desigualdades raciais em Goiás”, frisou Black.

O prédio doado ao Centro de Cidadania Negra do Estado de Goiás está localizado no setor Vila Morais, na avenida Independência, esquina com as avenidas B e Anhanguera, em Goiânia. A avaliação dos órgãos afins atestou o valor do imóvel em R$ 1.439,203,7, composto de R$ 878.019,883 do valor do terreno e mais R$ 561.183,04 referentes ao valor de benfeitorias realizadas no local.

Também prestigiaram a solenidade o ex-deputado estadual e ex-secretário de Indústria e Comércio, José Vitti; o secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Wellyngton Matos; o sub-comandante do Colégio Militar de Nerópolis, capitão Alves; a coordenadora dos Povos de Terreiro Mameta e diretora do Movimento Afro de Senador Canedo, Zuleide Lopes; a representante da Associação de Comunidade Quilombola Mesquita da Cidade Ocidental, Marcionilia Teixeira; os diretores de entidades e outras autoridades.

Ceneg Goiás

O Ceneg-GO atua na defesa dos direitos civis buscando desenvolver o potencial das comunidades afrodescendentes e povos tradicionais em diferentes frentes de trabalho. Entre os seus principais programas sociais estão, o Centro de Referência da Juventude, a Faculdade da Juventude Negra e Povos Tradicionais, Habitação Comunitária, o Sítio do Campo, o Ponto da Cultura Hip-hop e Juventude, o Ressocializando com Arte e Cidadania, o SOS Comunidade Quilombolas, a Casa Apoio/Abrigo para as Comunidades Tradicionais, a Comunidade Aprendiz, a Casa Colorida, a Molecada Aprendiz, a Casa das Palavras, a Feira Afro empreendedora de Goiânia e a Feira de Economia Criativa.