As opções de Mendanha

A filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL se tornou um componente importante para a eleição em Goiás, considerando que a legenda aqui no estado já havia declarado apoio a uma eventual candidatura do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, ao governo.

Como afirmou o deputado Major Vitor Hugo em entrevista ao Tribuna do Planalto desta edição, o presidente pretende indicar nomes de confiança para disputar a eleição para governador em alguns estados, e ele é a pessoa de confiança que Bolsonaro tem em Goiás.

Sendo assim, as portas do PL podem se fechar para o prefeito, que busca não apenas uma legenda para se filiar como também formar uma coalizão de partidos que possa dar sustentação a uma candidatura de oposição ao governador Ronaldo Caiado.

Entre os partidos que ainda não se definiram em relação à eleição de 2022 e que surgem como alternativa para Mendanha estão o PSD, de Vilmar Rocha e Henrique Meirelles, o PSB, de Elias Vaz e Lissauer Vieira, e o Republicanos, de João Campos e do prefeito Rogério Cruz.

Lissauer deve deixar o PSB para se filiar a um partido que venha a apoiar Bolsonaro, para agradar seu principal eleitor, o produtor agrícola. Isso pode abrir espaço para Mendanha na legenda socialista.

O Republicanos e o PSD têm pré-candidatos a senador, João Campos e Meirelles, respectivamente, o que dificulta a filiação de Mendanha nessas legendas, uma vez que elas já definiram a participação que lhes interessa em uma chapa majoritária. Cabem melhor na chapa do atual governador.

O Podemos, do recém-filiado Sérgio Moro, está mais próximo de Ronaldo Caiado do que da oposição, e a filiação do ex-juiz à legenda estreitou essa relação. Entre Bolsonaro e Moro, Caiado tende a apoiar o segundo, garantindo em Goiás palanque para o candidato do Podemos à Presidência da República.

Mendanha ainda tem como opção o PSDB, que não tem candidato a governador e também trabalha para formar uma chapa de oposição para eleger o ex-governador Marconi Perillo deputado federal.

Não são muitas as opções de Mendanha, que tem a seu favor um potencial eleitoral ainda não experimentado no estado e o espectro da oposição para ocupar.