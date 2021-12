Comemorações natalinas voltam às ruas de Goiânia

Da redação

Com o aumento do número de pessoas vacinadas contra a Covid-19 e a diminuição de casos da doença em Goiás, as programações de comemoração do Natal e Ano Novo voltam a estar disponíveis para o público. O Governo de Goiás, por exemplo, inaugura, na segunda-feira (6/12), às 19h, a decoração e faz o lançamento do Natal do Bem, que será realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer. A Prefeitura de Goiânia já iniciou o Natal Goiânia com Solidariedade, que pela primeira vez será no formato itinerante na capital.

As atividades do Natal da OVG serão realizadas até 2 de janeiro de 2022, das 18h às 23h. Elas contam com o apoio da Goiás Turismo e respeitarão todos os protocolos de segurança referentes à pandemia, com uso obrigatório de máscara, disponibilidade de álcool em gel em vários pontos e limitação no número de pessoas dentro do Palácio da Música, onde serão realizadas as apresentações de música e dança.

O evento promete surpreender o público com muitas novidades. Os visitantes poderão passear pela Vila de Natal, assistir a grande Parada Natalina, projeção mapeada e espetáculos gratuitos de dança e música, além de se divertir em espaços interativos e contemplar grandes peças ornamentadas com luzes coloridas.

Para facilitar o acesso do público ao local, a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RedeMob) criou linhas exclusivas para o evento com saídas dos terminais Praça da Bíblia e Isidória. Quem for de carro poderá estacionar em uma das 400 vagas existentes no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

BRINQUEDOS

Ainda dentro da programação do Natal do Bem, o Governo de Goiás adquiriu meio milhão de brinquedos para distribuir no interior do Estado. As entregas já tiveram início e seguem até o dia 23 de dezembro. Ao longo do mês, haverá distribuição de carrinhos, bonecas, bolas de futebol e vôlei para crianças dos 246 municípios goianos.

A festa de entrega de presentes tem correalização da Federação do Comércio do Estado de Goiás (FecomércioGO), Serviço Social do Comércio (Sesc-GO) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-GO).

Capital terá a primeira programação itinerante

A Prefeitura de Goiânia deu início, na noite de quinta-feira (2/12), ao Natal Goiânia com Solidariedade, primeira programação natalina no formato itinerante da capital. O acendimento simbólico das luzes deu-se, simultaneamente, na Praça Tamandaré e em mais 16 pontos da cidade. Esta será a primeira celebração de Natal após o início da pandemia.

A grande novidade deste ano é justamente o formato itinerante. Isso significa que, além da Praça Tamandaré, a programação oficial estará disponível de hoje até o dia 6 de janeiro na Estação Ferroviária, no Parque Mutirama e Parque Princesa Isabel. Democrático, o Goiânia com Solidariedade também vai passar pelos bairros Orlando de Morais, Real Conquista, Jardim Cerrado e Parque Santa Rita, levando os cerca de 50mil brinquedos arrecadados junto a parceiros da campanha.

A campanha natalina conta com a ajuda de parceiros e vai possibilitar a doação de 50 mil brinquedos a crianças da capital. As ações do Goiânia com Solidariedade são coordenadas pela Secretaria de Relações Institucionais (SRI) em integração com as demais secretarias municipais. Além da programação fixa em vários pontos da cidade, o Goiânia com Solidariedade vai chegar a vários outros bairros.