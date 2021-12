Secretaria da Saúde de Goiânia faz prestação de contas

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia(SMS) participa de uma sabatina nesta quarta-feira, 15, para uma prestação de contas dos serviços de saúde do município realizados no período do segundo quadrimestre de 2021. A audiência acontecerá às 14h, no plenário da Câmara e terá transmissão via Youtube da TV Câmara Gyn.

O vereador Mauro Rubem (PT), presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara de Vereadores, será o responsável por presidir a audiência. O Secretário Municipal de Saúde de Goiânia, Durval Ferreira, deve apresentar os relatórios de ações prestado pela pasta, seguindo as diretrizes da Lei Complementar nº 141/2012, art. 36, regulamentada pela Resolução nº 459 do Conselho Nacional de Saúde.

A Comissão de Saúde da Câmara quer saber sobre irregularidades identificadas em visitas efetuadas nas unidades de saúde, além de possíveis fraudes na prestação de serviço de empresas ligadas à Pasta, como é o caso da Loc-Service, responsável pela higienização das unidades de saúde, que dentre várias irregularidades, destaca-se a atraso irregular no pagamento das trabalhadoras e trabalhadores do quadro.

“O foco do questionamento será nos serviços que a população está sendo privada de acessar, por falta de servidores, infraestrutura, insumos, e medicamentos”, completa o Presidente da Comissão, Mauro Rubem.

SERVIÇO

Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde

Data: 15 de dezembro (quarta-feira)

Local: Plenário da Câmara Municipal de Goiânia

Horário: 14h – Transmissão será realizada pelo canal do Youtube TV Câmara Gyn