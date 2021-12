Tribuna Política | Lissauer quer repescagem para o Fomentar e Produzir

Empresas beneficiadas pelos programas Fomentar e Produzir, sepultados pelo Programa de Desenvolvimento Regional ProGoiás, criado pelo atual governo em outubro de 2020, poderão voltar a receber incentivos fiscais. Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, o deputado Lissauer Vieira (PSB) apresentou projeto de lei com o intuito de permitir o reestabelecimento dos incentivos dos antigos programas e seus subprogramas, Microproduzir e Centroproduzir, que tiveram prazo expirado em 31 de dezembro de 2020. De acordo com a matéria, o objetivo é viabilizar às empresas atingidas por esse decurso de prazo a migração para o novo programa de incentivo fiscal. “Com isso mantendo a competividade e a oferta de emprego e renda em nosso estado”, diz o texto do PL. Outra justificativa é permitir que novas empresas se instalem no estado e ocupem plantas industriais ociosas ou desativadas com maior facilidade, além de, com isso, se enquadrarem no ProGoiás.

Vizinho

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), participou do Mutirão Iris Rezende, em Aparecida de Goiânia, ao lado do governador Ronaldo Caiado (DEM) e Daniel Vilela (MDB). Governistas trabalham numa aproximação com o prefeito e seu partido com vistas à eleição do próximo ano. As sinalizações do outro lado têm sido positivas.

Em casa

Antes, Cruz havia dado início à distribuição dos 5.729 cartões que já foram aprovados do Renda Família + Mulher, em solenidade realizada no Paço Municipal para moradoras da região Sul da capital, 200 mães de família da região sul receberam o benefício. A meta é, até sábado, entregar todos os cartões.

Sem anfitrião

Na edição de Goiânia o prefeito justificou a não participação por já ter compromisso agendado. A prefeitura montou estande e atendeu dentro da estrutura do governo. Como anunciado com antecedência, Gustavo Mendanha (sem partido) não participou do evento em sua cidade.

‘Tchau, brigado’

Presidentes de seus partidos em Goiás, o deputado federal Elias Vaz (PSB) e ex-deputado federal Daniel Vilela (MDB) disputam a filiação do jornalista Matheus Ribeiro, que anunciou projeto de candidatura em Goiás. Os dois o levaram até seus presidentes nacionais, em audiências separadas, em Brasília, na quarta-feira.

Pré-Natal

A Assembleia vai realizar sessões em Plenário em todos os dias desta semana, segunda a sexta-feira. A sessão de segunda-feira, 13, já tem até horário marcado: às 10h. O anúncio foi feito pelo presidente Lissauer Vieira (PSB), após acordo entre deputados.

Fica

Líder da oposição na Assembleia, a deputada estadual Lêda Borges será também líder de seu partido, o PSDB. O posto foi deixado por Talles Barreto. Ela garante que, diferentemente do ex, continuará na legenda para disputar as próximas eleições.

ÔMICRON > A Prefeitura de Goiânia vai testar passageiros que desembarcarem no aeroporto Santa Genoveva a partir de segunda-feira, para evitar a propagação e circulação de novas cepas da Covid-19, como a Ômicron. A medida não será em caráter obrigatório, mas as pessoas que testarem positivo serão monitoradas.

Bip

A cobrança é feita diretamente nos validadores das catracas dos ônibus e não é necessário fazer qualquer tipo de cadastro para ter acesso.

Facilidade

A novidade faz parte do novo sistema de bilhetagem implantado no início do ano, para facilitar o acesso dos usuários ao sistema.

Sem despejo

Novo programa social do governo estadual, criado pela Agência Goiana de Habitação (Agehab), o Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social, fez a entrega dos 500 primeiros benefícios, no Mutirão em Aparecida. São R$ 350 mensais, por até 18 meses.

Emprego

Foram ofertadas também, mais de 2 mil vagas de emprego, nos postos de atendimento a trabalhadores, além de cursos profissionalizantes. O saldo de empregos gerados no municípios é de 366 novas assinaturas de Carteira de Trabalho, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Puxa-voto

Deputada federal, Flávia Morais (PDT) iniciou a semana, no domingo, com edição do Saúde em Movimento em Porteirão. Durante a semana passou ainda por Maurilândia, Inaciolândia e Mineiros, até fechar, no sábado, em Jataí. O programa oferece à população atendimentos na área da saúde, feitos pelo esposo da deputada, George Morais, em uma clínica móvel.

Cidade Inteligente

A Universidade Federal de Goiás (UFG), Instituto Federal de Goiás (IFG) vão integrar o programa Goiânia em Nova Ação, que visa inserir cidade no conceito de Cidade Inteligente, que aplica recursos de tecnologia e inovação para propiciar maior eficiência e eficácia na gestão pública. A articulação foi feita pelo vereador Mauro Rubem (PT).

Perdidinha

A vereadora Gabriela Rodart (DC), que é contra as vacinas e uso de máscaras, realizou sessão especial em homenagem aos profissionais da linha de frente contra a Covid-19, justamente, como se sabe em todo o mundo, os responsáveis pela aplicação das doses de imunizante. Atualmente ela se ocupa em combater e a exigência de passaporte sanitário por parte dos governos para que se tenha acesso a eventos, locais públicos e nos transportes coletivos, por exemplo.