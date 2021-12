IEL Goiás oferece 1,2 mil vagas de estágio

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Goiás) está com vagas para estudantes universitários e de cursos técnicos do mercado de trabalho. Um total de 1,2 mil vaga em Goiás, desse total 311 são para capital goiana. Os interessados em concorrer às vagas precisam preencher um cadastro e atender os critérios exigidos pelo instituto e, após análise de perfil, o estudante é indicado para preencher as vagas de estágio oferecidas pelas empresas.

Entre as áreas com vagas disponíveis estão: Administração, Ensino Médio, Ciências Contábeis, Marketing, Pedagogia, Direito e Engenharia Civil. Além da oportunidade de emprego, os alunos cadastrados no site do Estágio, também contam com cursos à distância, em uma plataforma on-line que proporciona treinamentos para capacitação.

Confira as vagas abertas:

ADMINISTRAÇÃO: 359 vagas

ENSINO MÉDIO – 204

CIÊNCIAS CONTÁBEIS – 160

MARKETING – 155

PEDAGOGIA – 81

DIREITO – 55

ENGENHARIA CIVIL – 48