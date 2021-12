Gustavo Mendanha anuncia reajuste de 10% no salário do 10% servidor público

Servidores públicos municipais de Aparecida de Goiânia vão receber uma revisão salarial de 9,94%, resultante da atualização da data-base, a partir da folha de pagamento de janeiro. A medida foi anunciada pelo prefeito Gustavo Mendanha (sem partido) em coletiva de imprensa realizada na última quinta-feira, 16. A revisão nos salários contempla as datas-bases de maio/2019, maio/2020 e maio deste ano.

Em entrevista coletiva concedida ao lado do vice-prefeito Vilmar Mariano, Gustavo Mendanha esclareceu que o índice total de 9,94% na atualização da data-base foi fundamentado no Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA.

O prefeito explicou que, por efeito de decreto do Governo Federal, os municípios podem manter congeladas as revisões na data-base, em função da pandemia. Mas pelo fato de Aparecida ter, segundo ele, uma gestão fiscal de excelência, o município reúne condições financeiras de aplicar a data-base e manter, ao mesmo tempo, o enfrentamento à Covid.

“Nós estamos resgatando esse compromisso com os servidores públicos municipais de Aparecida, em virtude do respeito que temos com eles e do comprometimento que os servidores têm com a prestação do serviço público”, disse Gustavo Mendanha.

Durante a entrevista, o prefeito assinou a lei da revisão na data-base, que vale a partir de 1º de janeiro de 2022. Gustavo ainda acrescentou que isso é fruto de uma gestão equilibrada. “Só 11% dos municípios brasileiros estão no nível de excelência [em gestão fiscal], e Aparecida é um deles. Já há praticamente dez anos que temos superávits, ou seja, que estamos com as contas no azul.”

A revisão na data-base alcança os vencimentos e pensões de servidores ativos e inativos da Prefeitura de Aparecida, dos vereadores e dos servidores do Poder Legislativo municipal.

Presidente da Câmara Municipal de Aparecida, André Fortaleza (MDB) comemorou o anúncio feito pelo prefeito. “Não podia esperar outra atitude do prefeito Gustavo Mendanha. Os trabalhadores merecem, e nós, como gestores públicos, temos que cumprir com a nossa obrigação”, finalizou o chefe do Poder Legislativo em Aparecida.