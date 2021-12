Goiânia recebe novo equipamento utilizado em limpeza de bocas de lobo

Durante coletiva realizada da manhã desta segunda-feira, 20, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), anunciou o funcionamento do novo serviço de limpeza de bocas de lobo e galerias com equipamentos de alta tecnologia, que faz ainda a manutenção, recuperação, cadastramento de galerias de rede de águas pluviais e bocas de lobo.

“A limpeza tecnológica é muito avançada. Enquanto a manual só limpa a boca de lobo, com essa tecnologia conseguimos atingir toda a rede. Nós temos um caminhão hidrojato super potente que faz essa limpeza sugando toda a sujeira, e em seguida entra um robô com uma câmera que mostra tudo o que há dentro do tubo. Esse tipo de trabalho vai nos ajudar bastante a eliminar os pontos de alagamento da cidade, que é uma preocupação nossa e essa é uma das medidas adotadas”, explica o prefeito.

Esse novo sistema de trabalho organizado pela Seinfra abrange cerca de 20 km de galerias e dezenas bocas de lobo que recebem a atenção de uma equipe especializada com uma frota inicial de sete caminhões.

Cruz também reforçou o papel do cidadão, para se conscientizar a respeito ao lixo da cidade. “Temos uma população muito grande, uma área muito grande. Essa conscientização precisa estar com todos. Deixe um saco de lixo dentro do seu carro e jogue a sujeira ali, depois quando chegar em casa tira o lixo do carro. Pedimos que toda a população nos ajude a manter a cidade limpa. Não jogue lixo na rua. É importante ter a conscientização. Muitas vezes a cidade está limpa, mas a rede está suja com plástico, papel, etc”, diz Rogério.

O secretário Fausto Sarmento também comentou sobre a capacidade desse trabalho e a diferença entre os modelos. “Tínhamos dois tipos de limpeza: manual com enxada, puxando o lixo descartado, e outra com um caminhão hidrojato, um veículo pequeno com capacidade pequena de sucção. Agora com esses equipamentos temos uma potência muito grande de trabalho porque a sucção é muito forte, o lançamento de água também é muito forte. E conseguimos limpar a boca de lobo e toda a galeria, além do robô que faz a ‘endoscopia’ da rede. Após o serviço temos o cadastro daquela boca de lobo, o que facilita o nosso trabalho”, esclarece o titular da Seinfra.