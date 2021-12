Prefeitura destina mais de R$ 33 milhões para reforma de escolas

Na manhã desta terça-feira, 21, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), e o secretário Wellington Bessa anunciaram a liberação de R$ 33,1 milhões para ampliação e melhoria estrutural de 331 instituições educacionais. Durante o evento, no Teatro Madre Esperança Garrido, foi lançado ainda o Programa Aprender Sempre para apoiar a aprendizagem dos estudantes na retomada das atividades presenciais em 2022.

As iniciativas ressaltam o compromisso da Prefeitura de Goiânia na garantia de ambientes educacionais adequados e na melhoria do processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. Serão R$ 100 mil para cada escola ou unidade de Educação Infantil da Capital para obras que serão realizadas já nos próximos dias, no período de recesso escolar. Além disso, com o projeto Aprender Sempre, a Secretaria Municipal de Educação (SME) vai ampliar o ensino de língua portuguesa e matemática por meio de Cadernos de Atividades.

Sobre o Programa Aprender Sempre, o secretário explicou a importância da iniciativa que é vanguarda no Brasil para recuperar o ensino após os prejuízos da pandemia. “Nós diagnosticamos, por meio de avaliações, o déficit em decorrência da pandemia. Então, o Programa Aprender Sempre visa recuperar e aprofundar as aprendizagens dos nossos educandos, programa amplo que será desenvolvido em três anos, de 2022 a 2024. Com propostas pedagógicas e novos materiais teremos um novo currículo para o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos. A prioridade são anos iniciais em língua portuguesa e matemática”.

Verba do Pafie

O dinheiro a ser repassado para as unidades educacionais integra o Programa Escola Viva. É um repasse extra, proveniente do Fundo Municipal, que será transferido diretamente às instituições por meio do Pafie. Telhado, muro, caixa d’água, serviços elétricos e hidráulicos, mudanças na estrutura predial e melhoria no sistema de segurança são as demandas emergenciais da rede, de acordo com levantamento pela equipe da Gerência de Acompanhamento e Manutenção da Rede Física da SME, que também supervisionará toda a execução do recurso financeiro.

Aprender sempre

O Aprender Sempre é estruturado em sequências didáticas em um conjunto de 8 à 10 aulas. Para cada componente e ano são 4 volumes anuais. Cada volume é composto por uma versão do estudante e outra versão do professor, que conta com orientações e sugestões metodológicas. A proposta do material é desenvolver Sequências Didáticas que favoreçam a interação, o compartilhamento de conhecimentos e colaboração, mas sem desconsiderar os protocolos de higiene e distanciamento social.

O conteúdo foi elaborado com o objetivo de garantir o desenvolvimento das habilidades priorizadas no Documento Curricular Ampliado para Goiás (DC-GO Ampliado). De forma conjunta, gerências da SME se uniram para possibilitar o desenvolvimento dos conhecimentos e capacidades dos alunos. O Aprender Sempre será ofertado a todos os estudantes do 1º ao 9º ano, aos professores pedagogos referências e aos de Língua Portuguesa e Matemática.