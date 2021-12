Tribuna Política | Caiado compara enfrentamento à pandemia à tragédia do Césio

Ao ser homenageado com a comenda Henrique Santillo pela Câmara Municipal de Anápolis, o governador Ronaldo Caiado (DEM) comparou sua situação no governo à vivida, em 1987, pelo ex- governador Henrique Santillo, que estava no mandato quando ocorreu em Goiás a tragédia com o Césio-137, o maior acidente radiológico do mundo fora de uma usina nuclear. “Santillo enfrentou o Césio. Eu, a pandemia. Em momento algum nos acovardamos. Lutamos para salvar vidas”, comparou ele, que associou a homenagem recebida às semelhanças entre a sua carreira e a do ex-governador, ambos médicos que entraram para a política. Caiado elogiou a trajetória de Santillo e o definiu como “um homem que sempre dignificou a política de Goiás e teve uma postura de defesa do estado e da saúde”. Os dois têm outro ponto em comum: descentralizar a saúde. O ex-governador implantou em sua gestão a rede de saúde pública, com atendimentos oferecidos em centros regionais para evitar que a população tivesse que buscar a capital. Além do governador, outras 27 pessoas de diversas áreas de atuação receberam a comenda.

Balanço

O presidente da Assembleia, Lissauer Vieira (PSB), diz que o destaque do ano legislativo foi a aprovação de matérias propostas pelo Governo Estadual, com foco no equilíbrio fiscal e administrativo do estado.

Esteio

“Nossa gestão, ao longo desses três anos, deu a condição de o gover- nador Ronaldo Caiado (DEM) fazer os ajustes necessários e criar os programas sociais como está sendo criado agora”, afirmou Lissauer, ao fazer balanço.

Desoneração

Ainda na Assembleia, foi aprovada a PEC, também da Governadoria, que isenta de contribuição previdenciária de aposentados que recebem até R$ 3 mil. Antes, era apenas para quem recebia salário mínimo. Placar de 32 votos a favor e dois, contra, de Leda Borges e Helio de Sousa, ambos do PSDB.

Só excedente

A contribuição previdenciária é de 14,25%. Aposentados que recebem acima dos R$ 3 mil passam a pagar somente pelo valor excedente.

Queria mais

Da oposição, o deputado Paulo Cézar Martins (MDB) votou a favor, mas sob argumento de que a matéria foi passada na frente de outras já apresentadas por deputados. Defendeu, no entanto, que fossem isentos todos os que recebem até o teto da previdência: R$ 6.433,57.

Imbróglio

Como já registrado pela Tribuna Política, quem primeiro solicitou transferência para o prédio da Assembleia ao então prefeito Iris Rezende foi a Amma. O local agora, além da Secretaria Estadual de Indústria e Comércio e da Secretaria Municipal de Cultura, tem outra pretendente: a Câmara Municipal de Goiânia. Além de já possuir prédio bem estruturado, a Casa dos vereadores tem ainda uma área próxima ao novo prédio da Alego.

Mala e cuia

Já com a mudança confirmada para janeiro para a nova sede da Alego, localizada no Parque Lozandes, servidores de alguns gabinetes já encaixotam itens pessoais e tudo que será aproveitado no novo local de trabalho.

Osama, Osama! > Deputada federal Magda Mofatto (PL) usou as redes sociais para divulgar uma nova aquisição de fazer inveja até a Osama bin Laden, se estivesse vivo: um fuzil modelo AR-15. Com poder de atingir alvos a uma distância de até quase 1 quilômetro, a arma é uma das preferidas de grupos terroristas como a ALQAEDA. Cada carregador comporta até 30 munições, que podem ser disparadas em menos de um minuto, segundo o fabricante .

Agro é

Em Goiás, quase 80% dos recursos do FCO de 2021 foram destinados ao setor rural, que conta com juros menores no momento de contrair o crédito.

Privilegiado

Já o setor empresarial tem juros nas alturas. O principal agente financeiro do FCO é o Banco do Brasil, que também prefere colocar o dinheiro no setor rural a correr riscos com garantias baixas do setor empresarial das cidades.

Na sua porta

A Prefeitura de Caldas Novas implantou na cidade o serviço de vacinação itinerante contra a Covid-19. Para isso foi adquirida, com recursos próprios, uma ambulância 0 km, no valor de R$ 302 mil.

Água Em agenda do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, em Goiânia, foram anunciados investimentos de R$ 70,5 milhões para a conexão do Sistema de Abastecimento de Água Mauro Borges ao Centro de Reservação Cristina.

Na torneira

O projeto foi selecionado pelo Programa Avançar Cidades e os recursos são oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os serviços serão realizados pela Saneago, que fará a contrapartida de R$ 5,5 milhões, referentes aos trabalhos em Goiânia e também em Anápolis já, que, junto com a capital, a cidade foi selecionada e irá receber R$ 40,2 milhões.

Evitar corte

Já o governo estadual sancionou lei que cria o programa Água Social, que garante subsídio de até 80% da fatura de água de famílias em situação de vulnerabilidade. O projeto foi aprovado de forma unânime na Assembleia Legislativa, com 26 votos favoráveis à matéria.

Multiplica

Atualmente, mais de 20 mil usuários estão cadastrados na Categoria Social da Saneago. A partir da alteração dos parâmetros para entrada no programa, a expectativa é de que essa quantidade possa saltar para mais de 128 mil, aumentando em seis vezes o número de famílias beneficiadas.