Educação divulga resultado final do Processo Seletivo Simplificado

A Prefeitura de Goiânia divulgou o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para substituição de servidores efetivos da Rede Municipal de Educação. O edital de seleção contempla 576 vagas para os cargos de pedagogo, professor de artes visuais, história, geografia, ciências, português, inglês, matemática, educação física, intérprete de libras, auxiliar de atividades educativas e agente de apoio educacional.

Para verificar a classificação e o resultado final, os interessados devem acessar a página de “Concursos e Seleções” do site da Prefeitura de Goiânia. No ícone “Processo Seletivo Simplificado – Secretaria Municipal de Educação (SME) – Edital nº 001/2021” é possível acompanhar todas as informações da seleção e do processo de contratação.

As primeiras convocações estão previstas para acontecer nos dias 17, 18 e 19 de janeiro. Após o chamamento, os classificados terão três dias úteis para comparecer às Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) para apresentar a documentação necessária e confirmar as informações fornecidas durante o processo de inscrição. A lista completa dos documentos e das certidões que devem ser apresentadas pelos candidatos também estão disponíveis na página “Concursos e Seleções”.

As vagas disponibilizadas pela SME vão substituir de forma temporária os servidores que estão afastados por licenças médicas, licenças‐maternidade, licenças por motivo de doença em família, licenças‐prêmio por assiduidade, licença para acompanhamento de cônjuge ou companheiro, licença para o serviço militar, licença para atividade política, licença para tratar de interesse particular, licença para desempenho de mandato classista, bem como outros afastamentos legais.

O processo terá prazo de validade de um ano, contado a partir da data de publicação da homologação no Diário Oficial do Município, e poderá ser prorrogado por mais um ano, conforme necessidade. Considerando que a Educação é um serviço oferecido pela Administração Pública em caráter contínuo, o contrato temporário visa garantir o funcionamento normal das atividades nas instituições de ensino.