Governo de Goiás investe R$ 11,8 milhões em computadores

O governador Ronaldo Caiado participou, na última semana, da cerimônia de entrega de 2.360 computadores de mesa (desktops) para 96 prefeitos goianos. Os equipamentos são destinados a atender alunos e professores de 118 escolas municipais a partir do ano letivo de 2022.

O evento foi realizado no auditório da Secretaria de Educação do Estado de Goiás e contou com as presenças da secretária de Educação, Fátima Gavioli, e de diversas autoridades políticas, como vereadores e secretários municipais de Educação.

Os computadores foram adquiridos com recursos do Tesouro Estadual e a aquisição atende uma emenda parlamentar coletiva apresentada por 20 deputados estaduais da base aliada do governo de Goiás. O valor total do investimento foi de R$ 11,8 milhões.

Na abertura da cerimônia, a secretária Fátima Gavioli destacou que a política em Goiás, hoje, caminha no sentido de atender as necessidades da população. “O governo estadual e nossos deputados deram as mãos para trabalhar em benefício do cidadão”, frisou ela.

Aos prefeitos presentes, a titular da pasta da Educação recomendou que os computadores sejam utilizados para fins didático-pedagógicos, sendo uma ferramenta a mais no processo de aprendizagem. “Essas máquinas precisam ir para as escolas e não para atender serviços administrativos”, alertou.

O governador Ronaldo Caiado afirmou que o apoio dos deputados da base aliada tem sido essencial para que o Estado possa avançar em diferentes áreas, como a Economia, a Saúde e a Educação. Ele ressaltou ainda que os computadores destinados às escolas municipais são fruto da iniciativa de um grupo de deputados estaduais que têm trabalhado para levar benefícios à toda população do estado.

SEGUNDA REMESSA

Caiado disse ainda que a entrega dos equipamentos é a primeira de duas remessas. De acordo com ele, a segunda deverá ser entregue no início do próximo ano letivo e contemplará várias instituições de ensino da rede pública estadual.

“Cada escola está recebendo 20 computadores de última geração. Que nossos professores possam fazer bom uso desses equipamentos em suas aulas”, comentou o governador, acrescentando que mais investimentos chegarão aos municípios com o lançamento do AlfaMais Goiás (Programa de Colaboração pela Criança Alfabetizada), que será lançado ainda este mês pelo governo de Goiás.

O AlfaMais Goiás será executado em regime de colaboração entre estado e prefeituras e seu intuito é fortalecer a primeira fase do Ensino Fundamental de forma a garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas na idade certa. “Nós acreditamos que a única maneira de romper o ciclo de pessoas que caminham inevitavelmente para a pobreza é pela educação. Por isso estamos investindo tanto em formação dos professores, na valorização dos profissionais, na melhoria da infraestrutura das escolas e na compra de equipamentos”, salientou o governador.

Aliado a isso, Caiado citou também a distribuição dos kits de materiais escolares, dos conjuntos de uniformes, tênis, mochilas e chromebooks para os alunos do 3º ano do Ensino Médio. “Queremos garantir que todos os estudantes tenham condições de igualdade para que permaneçam na escola e terminem a Educação Básica. Estamos trabalhando dia e noite para romper esse cenário de desigualdade social”, finalizou o governador.

CONSTRUIR UM ESTADO MELHOR

Em nome dos estudantes beneficiados com os computadores, a jovem Laiany Ribeiro Bispo, aluna do Colégio Estadual Jornalista Luiz Contart, no Jardim Guanabara, em Goiânia, agradeceu Ronaldo Caiado pela distribuição dos kits de materiais escolares, da mochila, dos conjuntos de uniforme, dos tênis e ainda do chromebook. “Esses investimentos que o senhor tem feito na educação tem contribuído muito para construir um estado melhor”, ressaltou ela.

Naçoitan Leite, prefeito de Iporá, destacou que a entrega dos computadores foi uma ação muito positiva, somada a diversas outras que tem contemplado a rede pública de Educação em Goiás. “Esses equipamentos serão de grande ajuda em nosso município, pois a tecnologia está presente o tempo todo na vida de nossas crianças e jovens”, comentou o secretário municipal de Educação de Iporá, João de Almeida Lara. A professora aposentada Maria Idali da Silva Bontempo, prefeita de Jussara, afirmou que os novos computadores irão substituir os equipamentos que já se encontram defasados na Escola Municipal Isaura Maria da Silva. “Recebemos essa notícia com muita alegria. Os municípios goianos precisam muito dessa ajuda do governo estadual. Estamos no século XXI e hoje a tecnologia precisa estar presente em todas as salas de aula”.

MUNICIPALISMO

O presidente da Associação Goiana dos Municípios (AGM), Carlão da Fox, prefeito de Goianira, agradeceu a entrega dos computadores ao governador Ronaldo Caiado em nome de todos os prefeitos beneficiados. Conforme ele, todos reconhecem o excelente trabalho que o governo de Goiás tem feito para melhorar a Educação.

Para o deputado estadual Lissauer Vieira, presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Ronaldo Caiado é um gestor com olhar diferenciado para a área educacional. “Hoje é um dia para comemorarmos mais vitórias e novas entregas para a educação. Esses computadores atendem às solicitações dos nossos deputados da base governista. São parlamentares que têm responsabilidade com o desenvolvimento de Goiás e por isso trabalham garantindo a governabilidade da atual gestão. O governador Caiado tem compromisso com o Estado, com o municipalismo e com a educação”, completou.