Prefeitura recolhe entulho e reforça educação ambiental em Aparecida

A Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU), retiraram na manhã na última quinta-feira, 23, toneladas de lixo e entulho em uma área localizada na Avenida V-5, no setor Cidade Vera Cruz. Três caminhões e uma Pá Carregadeira foram usados para remover todo resíduo sólido descartado de forma irregular.

“O descarte irregular de lixo e entulho prejudica a vida urbana, o embelezamento da cidade, a saúde das pessoas e o meio ambiente. Nossa população precisa se conscientizar e exercer a sua cidadania, isto, fazer o descarte correto do lixo doméstico e entulhos”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Max Menezes. Ele ressalta que manter a cidade limpa, florida e bem cuidada é uma ação de cidadania.

Fiscalização e Denúncia

Diariamente fiscais de Posturas e Meio Ambiente atuam em diferentes regiões de Aparecida com o objetivo de impedir e o descarte irregular de lixo e entulho. A população também pode denunciar essa prática pelos telefones 3238-7210 ou 3238-7217, das secretarias de Regulação Urbana e Meio Ambiente, respectivamente. Conforme legislação municipal, as multas para o descarte irregular de resíduos sólidos podem variar de R$ 500 a R$ 5 mil, a depender da infração cometida contra o meio ambiente.

Disque Busca

O serviço Disque Busca é responsável pela coleta de resíduos volumosos, que estão fora das condições de uso, como móveis e eletrodomésticos velhos. O serviço é gratuito e acontece simultaneamente em todas as regiões do município.

Depois de recolhidos, os materiais que podem ser reaproveitados são destinados às cooperativas de reciclagem do município. Já outros tipos de carcaças são encaminhados para o Aterro Sanitário de Aparecida. O Dique Busca pode ser acionado pelo telefone 3545-9969.

Roçagem

O serviço de roçagem recebeu reforço neste fim de ano mesmo durante o período chuvoso. A roçagem das áreas públicas e privadas é realizada continuamente em diferentes bairros de Aparecida com objetivo de contribuir com a limpeza urbana. Em áreas particulares, a limpeza é de responsabilidade de seus proprietários, mas para reduzir os transtornos à população, a roçagem também é feita e depois cobrada no valor do ITU.