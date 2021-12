Segue até dia 31 de dezembro inscrições para cursos de qualificação, em Senador Canedo

A Prefeitura de Senador Canedo por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo (SEMTRAE) e Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) em parceria com o SENAI, está disponibilizando cursos de capacitação profissional gratuitos. As inscrições acontecem no site do Senai, e estarão disponíveis até 31 de dezembro de 2021.

A iniciativa faz parte do Programa Indústria + Forte, que oferece consultoria técnica e cursos de qualificação a distância (EAD). Com foco nos trabalhadores industriais, jovens e adultos em busca de qualificação profissional, estão sendo oferecido 24 cursos em diversas áreas de atuação.

O prefeito de Senador Canedo, Fernando Pellozo, conta que parcerias como essa são fundamentais para os profissionais que buscam uma chance no mercado de trabalho. “ A qualificação profissional tem uma influência muito positiva na vida das pessoas e não vamos medir esforços para promover programas como esse”, disse o prefeito.

Em 2022, a parceria com o SENAI vai disponibilizar vagas de jovem aprendiz para a população de Senador Canedo. “Vamos oferecer para os canedenses dezenas de cursos, centenas de cursos de iniciação profissional, além de mais de 120 vagas de menor aprendiz no próximo ano”, ressalta, Volnei Cesar Magedans, diretor de integração do SENAI.