Goiás confirma 38 casos da variante Ômicron

Dhayane Marques

Já são 38 casos confirmados da variante Ômicron do coronavírus, em Goiás. De acordo com os resultados obtidos por meio do sequenciamento genômico realizado pela parceria entre a pasta, a Universidade Federal de Goiás (UFG) e a Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO).

O anuncio oficial feito pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) que atualizou, nesta quinta-feira, 30, o número de casos da doença, após a confirmação de 16 novos casos no Estado.

As análises concluídas na quarta-feira, 29, revelaram a ocorrência da Ômicron em nove pessoas sem histórico de viagem ou contato com viajantes e um caso de paciente que viajou recentemente para a África. A partir desse cenário, já é possível considerar a transmissão comunitária da nova variante em alguns municípios – ocorrência de casos sem vínculo a um paciente confirmado, em área definida, não sendo possível rastrear qual a origem da infecção. Outros cinco seguem em investigação epidemiológica. Há, ainda, uma notificação de residente de outro Estado.

“As medidas não farmacológicas, como uso correto de máscara, distanciamento físico, etiqueta respiratória, correta higienização das mãos e, principalmente, a vacinação completa com dose de reforço”, pontua a superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás, Flúvia Amorim.

Aparecida de Goiânia, que foi o primeiro município a registrar um caso da nova cepa, já acumula 22 casos anteriormente detectados. Considerando a atual situação epidemiológica de transmissão comunitária da Covid-19 em Goiás, independentemente das variantes circulantes, a SES-GO reforça a necessidade da manutenção dos protocolos sanitários.

Em entrevista ao Tribuna do Planalto, em novembro de 2021, Flúvia Amorim destacou que o Estado já estava em alerta para a nova variante. “Com as festividades [de fim de ano] a tendência de maior aglomeração de pessoas e uma variante nova sendo introduzida. Então, esse é um momento de atenção”, afirma superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás.

MUNICÍPIO QUANTIDADE ANÁPOLIS 2 APARECIDA DE GOIÂNIA 22 BELA VISTA DE GOIÁS 1 CALDAS NOVAS 1 CERES 1 GOIANÉSIA 3 GOIÂNIA 4 INHUMAS 2 SÃO LUIS DE MONTES BELOS 1 OUTROS ESTADOS 1 Total 38

Monitoramento

Foi publicada em 27 de novembro, a Portaria 660/2021 que estabelece restrições específicas e temporárias para a entrada de viajantes no Brasil. A superintende diz ainda que alguns municípios estão reforçando as campanhas de vacinação da Covid19, tendo em vista as festividades de réveillon.

Em casos de síndrome gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), o paciente deve ser orientado imediatamente quanto ao isolamento, com o devido acompanhamento pelos serviços de saúde para confirmação diagnóstica e manejo adequado, bem como o rastreamento para que os contatos sejam isolados.

A SES destaca ainda, a importância da notificação da instituições de saúde pública e privada, sobre os resultados de sequenciamento genômico à vigilância epidemiológica local e ao Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde de Goiás (Cievs-GO).

“A notificação imediata e oficial de ocorrência da variante de atenção e/ou preocupação (VOC), como é o caso da Ômicron, bem como o envio de relatório ao Cievs estadual deve ser realizada por meio dos canais oficiais de comunicação”, reforça a SES.