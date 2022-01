Educação em foco | Escolas de município ganham reformas

Fabiola Rodrigues

Foi realizada, dia 17 de dezembro, a solenidade de assinatura do primeiro lote do ato autorizativo para reforma geral em sete instituições municipais de ensino em Senador Canedo. O investimento gira em torno de R$ 3 milhões. Neste momento serão realizadas obras na Escola Municipal Espírita André Luiz, Escola Municipal Doutor José Carneiro, Escola Municipal Doutor Xavier de Almeida, Escola Municipal João Pereira dos Santos, Escola Municipal Luzia Maria de Siqueira, Escola Municipal Pastor Albino e Escola Municipal Senador Canedo. A iniciativa contou com a participação de gestores escolares do município, autoridades municipais e legislativas. A reestruturação das instituições municipais é uma preocupação da atual administração, que irá alcançar todas as unidades, conforme necessidade encontrada, em obras de maior complexidade, que precisam de recurso maior, estão sendo licitadas, e serão feitas reformas e também manutenções pelo Reviva Educação.

SAIBA MAIS

O Programa Reviva Educação, que foi lançado no segundo semestre deste ano, possibilita melhorias em pelo menos quatro frentes: alimentação escolar, manutenção predial, conformidade e, por fim, custeio e capital. Ainda no ano de 2021 todas as unidades escolares de Senador Canedo receberão esses quatro tipos de recursos, totalizando um repasse de mais de R$ 6.263.675.