HGG lança canal de atendimento via WhatsApp

O Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG) a fim de dar celeridade e facilitar o atendimento aos usuários criou um novo canal de comunicação via WhatsApp, que já está em funcionamento pelo número (62) 3209-9800. Por meio do aplicativo, os pacientes poderão ter informações sobre consultas, exames e cirurgias, consultar boletins médicos e registrar manifestações junto à Ouvidoria do hospital, de segunda a sábado, das 7 às 19 horas.

Segundo a diretora de enfermagem do HGG, Natalie Alves, a implementação dessa nova ferramenta veio contribuir para o melhor acesso do usuário à unidade de saúde. “O uso do WhatsApp possibilitará uma comunicação mais efetiva do paciente com o hospital, uma vez que a ferramenta permite uma troca de informações de forma mais rápida e dinâmica, com registros de datas e horários de atendimento, facilitando o acesso dessas informações em caso de dúvidas a qualquer momento”, garante.

Natalie reforça que o novo canal vem para agregar aos meios de comunicação que já existem no hospital, e que caso o paciente não use o aplicativo, poderá entrar em contato com a unidade pela Central de Relacionamento utilizando o telefone (62) 3209-9800 para ligações.