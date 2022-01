Aparecida implanta atendimento por telemedicina para pacientes com sintomas gripais e de dengue

Além das 40 Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) que passaram a atender, desde o último 29 de dezembro, com livre demanda, sem necessidade de agendamento prévio, a pacientes com síndromes gripais e suspeita de dengue, a Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida (SMS) lança, nesta segunda-feira, 3 de janeiro, o atendimento por telemedicina agendado via aplicativo Saúde Aparecida para esses casos.

As duas iniciativas têm o objetivo de desafogar as cinco unidades de urgência e emergência do município (UPAS’s Flamboyant, Buriti Sereno e Brasicon e os Cais Nova Era e Colina Azul), que há uma semana registraram aumento de 32% na procura por atendimento médico com pacientes da cidade e também vindos de outros municípios, inclusive da Região Metropolitana de Goiânia.

As medidas são destinadas a pessoas com sintomas gripais e de dengue, zika vírus e chikungnya, tais como febre, coriza, tosse, dor de cabeça e prostração, bem como dores musculares e nas juntas, dentre outros.

“Graças à nossa rede estruturada, às escalas médicas completas em todos os turnos, aos exames laboratoriais e de imagem e à alta qualidade das nossas equipes, Aparecida, que já é referência em Saúde Pública em Goiás, tem atraído gente outros municípios, até mesmo da Região Metropolitana, aumentando a demanda que já está imensa devido à circulação viral intensa. Estamos trabalhando acima de nossa capacidade para não deixar ninguém desassistido, nossa prioridade é cuidar das pessoas e salvar vidas, essa é uma determinação categórica do prefeito Gustavo Mendanha”, ressalta o secretário de Saúde Alessandro Magalhães.

O secretário acrescenta que as medidas de abertura das UBS’s e da telemedicina foram discutidas e planejadas com rigor técnico pela SMS e moldadas para a capacidade de atendimento de Aparecida. “Estamos testando o sistema e sanando possíveis entraves para que nesta segunda-feira tudo esteja funcionando com a máxima eficiência possível para facilitar a vidas das pessoas e agilizar os atendimentos com mais segurança e conforto”.

Como acessar o serviço

O superintendente de Atenção à Saúde Gustavo Assunção informa que “o nosso aplicativo que já faz o agendamento do teste RT-PCR de detecção da covid-19 e da vacinação também ofertará o serviço de telemedicina para que as pessoas que tenham sintomas gripais ou de dengue possam fazer seu agendamento com mais comodidade. Após o agendamento, o usuário já saberá o dia e a hora em que receberá a ligação de um médico que fará uma consulta de telemedicina para passar orientações, e, se necessário, fazer o encaminhamento para uma unidade de saúde”.

O sistema começa a funcionar efetivamente nesta segunda-feira, 3, com 300 vagas disponíveis diariamente, das 8h às 18h. O acesso ao serviço também pode ser feito pelo site da Prefeitura clicando no link e depois é só aguardar a ligação do médico no dia e hora marcados.

O agendamento é feito na área “Teste Covid / Telemedicina”. Ao clicar nesse ícone, o paciente é direcionado a um rápido questionário para indicar os sintomas que apresenta ou se teve contato com algum caso confirmado. Em seguida, ele já tem a opção de agendamento da consulta via Telemedicina e já pode escolher o dia e horário do atendimento.