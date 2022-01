Mutirama continua aberto em horário especial

A Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul) prorrogou a abertura do Parque Mutirama durante a tarde e noite até o domingo, dia 16 de janeiro. Segundo o presidente da Agetul, Valdery Junior, a iniciativa oferecer melhor opção de lazer durante as férias escolares.

“Recebemos vários pedidos, nas redes sociais e na administração do parque para continuar com o Mutirama aberto em horário estendido. Tanto as crianças quanto os pais poderão visitar o Mutirama também durante a noite”, esclarece Valdery Junior.

Durante sua abertura no horário especial para as festividades de Natal e Ano Novo, o Parque recebeu quase 60 mil pessoas, em 23 dias de operação. O está aberto das 16h às 22h, desde o dia 14 de dezembro.

Decoração

“Para aqueles que ainda não puderam contemplar a decoração do Mutirama, é mais uma chance, pois até o dia 16 de janeiro o parque continuará iluminado e com a decoração de Natal”, explica o presidente da Agetul.

A entrada continua gratuita com a campanha Bilheteria Solidária. Apenas pessoas que queiram podem doar um quilo de alimento não perecível, que no mês de janeiro será destinado para o nordeste goiano, que tem sofrido com os impactos das fortes chuvas.

Nesta quinta-feira, 06, o Parque Mutirama enviou um caminhão com 4 toneladas de alimentos para Cavalcante. “Esses alimentos foram arrecadados aqui na Bilheteria Solidária, entre novembro e dezembro. Agora fazemos uma mega operação para ajudar essas famílias que precisam tanto”, disse Valdery Junior.