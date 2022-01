Prefeitura de Goiânia divulga calendário de vacinação contra Covid-19 para crianças

Com a inclusão de crianças entre 5 a 11 anos de idade no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO), Goiânia iniciará a aplicação dos imunizantes para este público ainda este mês, a partir do envio de vacinas pelo Ministério da Saúde que está previsto para chegar à capital até o dia 17 de janeiro. Conforme levantamento da Superintendência de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a capital goiana conta com 120 mil crianças aptas para receber a primeira dose pediátrica do imunizante.

Em relação à vacinação infantil, a recomendação é para que todas as crianças sejam imunizadas. “Para a vacinação das crianças de 5 a 11 anos, a Prefeitura de Goiânia já está preparada e recomenda a ação. A vacina tem cumprido o seu papel. Para isso, vamos disponibilizar, assim que as doses chegarem, 15 pontos para aplicação do imunizante”, explica o titular da SMS, Durval Pedroso, acrescentado que o calendário da SMS é de 17 de janeiro a 12 de fevereiro. “Buscamos nesse período vacinar o maior número de crianças possível”, disse.

O secretário Durval Pedroso ressalta ainda que a vacinação será realizada com a vacina da Pfizer, autorizada para aplicação no público infantil pela Agência Nacional Vigilância Sanitária (Anvisa), com o intervalo de oito semanas entre a primeira e a segunda dose, levando em consideração que dosagem das crianças é menor que a dos adultos, mas tem a mesma eficácia, conforme demonstrado por estudos já publicados.

Para o superintendente de Vigilância em Saúde da SMS, Yves Mauro Ternes, a vacina possui composição específica para a faixa etária de 5 a 11 anos. “Conforme preconizado em Nota Técnica, as doses não serão administradas junto com outras vacinas do calendário infantil, sendo recomendado, por precaução, um intervalo de 15 dias”, explica o superintendente, salientando que os 15 postos de vacinação vão funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados das 8h às 16h, sem agendamento.

Confira o calendário de vacinação das crianças:

De 17 a 19 de janeiro: crianças de 11 anos

De 20 a 22 de janeiro: crianças de 10 anos

De 24 a 26 de janeiro: crianças de 9 anos

De 27 a 29 de janeiro: crianças de 8 anos

De 31 de janeiro a 2 de fevereiro: crianças de 7 anos

De 3 a 5 de fevereiro: crianças de 6 anos

De 7 a 9 de fevereiro: crianças de 5 anos

De 10 a 12 de fevereiro: repescagem

Locais de vacinação das crianças:

Centro Municipal de Vacinação (CMV)

CS Cidade Jardim

Ciams Novo Horizonte

-UPA Novo Mundo

-UPA Novo Mundo USF Goiânia Viva

USF São Francisco

USF Jardins do Cerrado IV

USF Leste Universitário

USF Parque Santa Rita

USF Jardim Guanabara I

USF São Judas Tadeu

USF Alto do Vale

USF Vila Mutirão

USF Boa Vista

USF Recanto das Minas Gerais

Mauro Junio, da editoria de Saúde