Goiânia registra 29 mil novas empresas em 2021

A cidade de Goiânia ganhou 29 mil empresas entre os meses de janeiro e dezembro de 2021. O levantamento divulgado pela Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg) aponta que foram abertas 44.842 empresas em Goiânia, em 2021, enquanto apenas 15.506 foram extintas. De acordo com o prefeito Rogério Cruz (Republicanos), o dado atesta o reaquecimento da economia goianiense no período.

“Nossa retomada econômica já é uma realidade e a abertura de novas empresas demonstra a confiança das pessoas na segurança jurídica, no ambiente de negócios da cidade e também em dias melhores”, afirmou o prefeito. “O goianiense é resiliente e soube se reinventar diante dos desafios impostos pela pandemia”, disse Rogério Cruz.

Segundo o levantamento, a formalização de empresas na capital cresceu 13,28% na comparação com 2020. A capital fechou o último ano com 290 mil empresas ativas, em posição de liderança absoluta no Estado. O respaldo ao empreendedor e o fomento à geração de renda estão entre os esforços da Prefeitura de Goiânia para alavancar os resultados.

O secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa de Goiânia, Michel Magul, destaca que o município tem realizado uma série de ações para estimular o setor produtivo. “Nós estamos promovendo a estruturação dos arranjos produtivos da cidade, ampliando as potencialidades do município e oferecendo serviços públicos mais ágeis e eficientes, como a emissão de alvarás de localização e funcionamento em tempo recorde”, afirmou o secretário.

“O empreendedorismo é forma de conquistar autonomia, maior flexibilidade e oportunidade de trabalhar com o que se faz melhor. Com a pandemia, empreender passou a ser também uma forma de enfrentamento à crise econômica que impactou a renda de tantas famílias”, pontuou Michel Magul.

Emprego

Na esteira do crescimento do número de empresas, a quantidade de postos de trabalho gerados na cidade também aumentou em 2021. Entre os meses de janeiro a novembro foram criadas 37.104 novas vagas de emprego no município, superando os resultados alcançados no período pré-pandemia.

“O emprego é a maneira mais segura, estável e satisfatória de superação da pobreza e da vulnerabilidade social”, destacou o secretário. “À medida que a cidade oferece mais vagas de trabalho estamos garantindo condições plenas de cidadania e mais qualidade de vida às pessoas”, arrematou Michel Magul.