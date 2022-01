Testagem na modalidade tenda passa a ser somente por agendamento em Goiânia

Com o objetivo de proporcionar um melhor atendimento à população da capital goiana, a partir da próxima segunda-feira, 17, o atendimento na modalidade tenda das testagens ampliadas será somente mediante agendamento, disponibilizado na página principal do site da Prefeitura de Goiânia. Serão disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 1,5 mil testes de antígeno por ponto e na modalidade drive-thru, o atendimento continua por demanda espontânea, com horário das 8h às 16h nas duas opções.

Na opção tenda, no ato do cadastro, os munícipes deverão cadastrar o endereço e apresentar o comprovante no ato da aplicação do exame. Serão disponibilizados três pontos nesta modalidade por dia e o agendamento sempre será liberado um dia antes da testagem. Para quem deseja fazer o teste na segunda-feira, o agendamento será neste domingo, 16.

“O comprovante de endereço apresentado deve ser o mesmo cadastrado”, ressalta a secretária-executiva da SMS, Luana Ribeiro. A intenção da secretária, conforme ela, é evitar aglomerações e desorganização. “Ainda não é tempo de baixarmos a guarda e, por isso, estamos tomando essas medidas para proporcionar um melhor atendimento à população de Goiânia”, salienta.

Luana Ribeiro acrescenta ainda que a empresa responsável pela realização dos testes já foi comunicada e ninguém sem agendamento deve ser atendido. “Não vamos abrir exceções e solicitamos que os interessados se organizem e fiquem atentos no site da prefeitura, bem como nas redes sociais”, pontua.

Ela lembra ainda que é necessário que as pessoas vão ao local no horário marcado. “Os horários são disponibilizados de uma forma que não haja desorganização e, para isso, pedimos a compreensão de todos os moradores de Goiânia. “Todas as pessoas que agendaram serão atendidas. Basta comparecer aos locais no horário escolhido”, completa.

Como agendar

Os interessados em realizar o exame devem acessar o link: https://www10.goiania.go.gov.br/AgendamentoExame_COVID19/AgendarExame.aspx e cadastrar, com nome completo, CPF, endereço de e-mail e de residência. Depois, comparecer ao local escolhido com um documento com foto e comprovante de endereço. O resultado no local fica pronto em no máximo 20 minutos.

Confira os locais de testagem para segunda-feira:

Distrito Oeste

Modalidade tenda – com agendamento

Local: Sest/ Senat

Endereço: Avenida Castelo Branco, s/n, Setor São Francisco

Distrito Campinas/ Centro

Modalidade tenda – com agendamento

Local: Estacionamento do Parque Mutirama

Endereço: Avenida do Contorno, s/n, Setor Central

Distrito Noroeste

Modalidade tenda – com agendamento

Local: Núcleo de Assistência Social Estrela Dalva

Endereço: Avenida Otávio Lúcio, esquina com a Rua 18 de Outubro, Qd. 18 Lt. 14, Estrela Dalva

Distrito Leste

Modalidade drive-thru – sem agendamento

Local: Em frente ao Distrito Leste

Endereço: Rua Cristóvão Colombo, Qd. 136 Lt.8, Jardim Novo Mundo