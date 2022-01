Valparaíso cresce e atrai empresas e empreendimentos

Localizada no entorno do Distrito Federal, Valparaíso de Goiás atrai cerca de 500 mil pessoas da região para seu comércio e ganha bairro totalmente planejado

Com uma população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em mais de 175 mil pessoas em 2021, Valparaíso de Goiás, a 40 km de Brasília e a 188 km de Goiânia, se destaca como uma das cidades que mais cresce no entorno do Distrito Federal e promove desenvolvimento econômico com a chegada de grandes empresas e empreendimentos, deixando para o passado a fama de cidade-dormitório. A cidade com vocação para o comércio, serviços e polo industrial em desenvolvimento têm se destacado como eixo de investimento na saída sul de Brasília.

“Valparaíso tem uma farta oferta no comércio. As grandes redes, lojas de pontas, estão instaladas aqui. Inclusive temos dois shoppings centers. Isso tudo porque, em Valparaíso, circulam cerca de 500 mil pessoas vindas de outras cidades como Novo Gama, Luziânia, Cidade Ocidental e até Santa Maria, que fazem parte do Distrito Federal, além da BR-040, que ajuda no fluxo de pessoas que consomem na cidade”, explica o secretário de Desenvolvimento da cidade, Antônio Reis. Na cidade, já foram instaladas unidades de grandes redes como Assaí Atacadista e Havan.

Ele lembra que o município é um dos 10 primeiros no ranking goiano da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o que demonstra grande potencial do comércio. “Somos o 7º em arrecadação do Estado (R$ 779.737.454 milhões em 2019), mesmo não tendo grandes indústrias. Isso mostra a força do nosso comércio e serviço”, comemora Reis.

A atratividade da cidade também está promovendo a chegada de grandes empreendimentos imobiliários, que irão contribuir com o desenvolvimento do município e melhoria da qualidade de vida para a população que já passa a trabalhar, estudar e ter opções de lazer na cidade. “Estamos deixando de ser uma cidade-dormitório, para virar uma metrópole de sustentação própria, corrigindo erros do passado, como a falta de infraestrutura. Grandes investidores que vêm para cá, podem movimentar dentro do seu próprio empreendimento imobiliário uma maneira sustentável de moradia, com vias planejadas, sinalização, água e esgoto. Com isso, eles trazem comércio, desenvolvimento”, avalia.

Bairro planejado

Justamente visando promover ainda mais esse desenvolvimento da jovem Valparaíso, que tem apenas 26 anos, um bairro planejado começa a ganhar forma na área sul da cidade. Com uma área de 2,350 milhões de metros quadrados, em meio a um vale, o empreendimento vai contar com condomínios fechados horizontais, loteamentos abertos, unidades verticais, parques ambientais, horto, rede de comércios e serviços com mercado express, entre outras novidades.

O projeto, que ainda não teve o nome revelado, é um empreendimento que está sendo realizado pela empresa Plano Urbano, e foi apresentado no início deste mês às autoridades de Valparaíso. “Acreditamos que Valparaíso já vem crescendo a passos largos e o bairro planejado vai proporcionar um impulso ainda maior. Todos os empreendedores envolvidos no projeto estão muito otimistas por poder contribuir com a cidade e trazer qualidade de vida em todos os aspectos”, avaliou o diretor comercial, Cleberson Marques, que atua no projeto.

O bairro planejado foi aprovado pelas autoridades locais que conheceram o projeto em primeira mão. “A gente quer urbanizar a cidade, trazer condomínios como esse, que sejam planejados, justamente para acolher e desenvolver a nossa comunidade”, explicou o secretário de Desenvolvimento, Antônio Reis.

O grupo empreendedor informou que já foram investidos cerca de R$ 50 milhões no projeto, que visa atender às pessoas que ainda trabalham em outras cidades do entorno e buscam moradia mais acessível e com qualidade em Valparaíso, tanto àqueles que já moram na cidade e querem ter uma qualidade de vida melhor. A pavimentação e asfalto da primeira fase já está concluída, e o bairro que levou mais de 10 anos para ser desenvolvido, vai oferecer infraestrutura, segurança e inovação em meio à natureza.

O empreendimento terá previsão para receber sistema de videomonitoramento 24 horas, paradas de ônibus inteligentes com totens informativos e wi-fi, hub de esportes com diferentes modalidades, arena games, pet place, hortas urbanas, espaços de gentileza para receber motoristas de aplicativos e um porto para drone para recebimento de encomendas.

Cidade competitiva

Dados do Ranking de Competitividade dos Municípios, divulgado neste ano pelo Centro de Liderança Pública (CLP), confirmam a tendência de crescimento. Valparaíso subiu impressionantes 37 posições no ranking, em relação ao ano passado, e figura em 2021 na 273º posição entre todas as mais de 5 mil cidades do País. O município está em 17º no ranking do Centro-Oeste e em 9º no estadual de competitividade.

Esses números são reflexos da criação de empresas e, consequentemente, de empregos em Valparaíso, que atende o Entorno Sul do Distrito Federal. O número de estabelecimentos instalados na cidade não para de crescer, segundo o IBGE. Em 2019, último dado disponível, Valparaíso possuía 2.642 empresas e outras organizações atuantes ante 1.852 em 2009. Em 10 anos, o número subiu quase 45%. Parte dessas empresas estão num parque industrial voltado para o segmento de móveis, grande chamariz do município, e outra fatia faz parte do comércio e de serviços.