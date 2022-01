Tribuna Jurídica| Modernização do Eixo Anhanguera beneficia região onde Gustavo Mendanha é mais conhecido

Anunciada pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), a modernização do Eixo Anhanguera — com direito a ônibus elétricos e com conforto dos de países desenvolvidos — é aposta para influenciar na avaliação e imagem do governo com a população da Região Metropolitana de Goiânia, a mais populosa do estado e justamente onde é mais conhecido o pré-candidato ao governo, Gustavo Mendanha (sem partido), até então o adversário mais provável para polarizar com Caiado na eleição deste ano. “Não à toa o anúncio veio meio que de surpresa, já com o modelo do ônibus aqui em Goiânia, para iniciarem os testes, no estilo Caiado de governar”, explica um governista, ao se referir ao evento realizado no estacionamento do Estádio Serra Dourada para mostrar o veículo articulado e 100% elétrico, da montadora chinesa Build Your Dreams (BYD), fabricado em Campinas (SP), e que possui autonomia de 250 quilômetros. Além de toda a tecnologia mecânica, os ônibus oferecem mais conforto a usuários e motoristas, pois dispõem de ar-condicionado, suspensão pneumática em todos os eixos e carregadores de celular. O Eixo Anhanguera compreende os 14 quilômetros de extensão da Avenida Anhanguera e se estende ainda para Goianira, Trindade e Senador Canedo, totalizando aproximadamente 70 quilômetros. São transportados por ele cerca de 250 mil passageiros por dia.

Historiador

Prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha elencou os “três marcos históricos” do município: fundação, em 1922; emancipação política, administrativa e financeira, em 1963; e o marco da transformação, com a gestão de Maguito Vilela, entre 2009 e 2016.

Endossa

Mendanha comemora que a cidade completa dez anos de Nota A em Capacidade de Pagamento, de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional. “Seguimos à risca esse modelo de gestão. Dos 10 anos, cinco foram do governo do nosso mentor político e cinco do nosso mandato”, diz.

Defesa da mulher

Na presidência da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira (PSB) destaca algumas das novas leis aprovadas, dentre elas a que Regulariza as Atividades das Doulas e, ao seguir sugestão da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego), a do Protocolo Sinal Vermelho de Combate à Violência Doméstica, ambas frutos de projetos apresentados por ele em defesa da mulher.

Social

Lissauer cita ainda a Lei de Incentivo à Alfabetização para Premiar Escolas Públicas, a que cria o Programa de Proteção e Conservação das Nascentes e a criação de Bolsa Qualificação, Bolsa Alfabetizador e o Auxílio Alimentação.

Lula tri

O petista Rubens Otoni, deputado federal por Goiás, alfinetou adversários do ex-presidente Lula, por o pré-candidato à Presidência ter iniciado o ano de 2022 liderando as três primeiras pesquisas eleitorais, com sinal de vitória em todos os cenários.

Fantástico

“Em todas as pesquisas, realizadas pelo Instituto Quaest, Instituto Ideia e pelo Instituto Ipespe, Lula tem mais de 40% das intenções de voto. Já pode pedir música?”, escreveu, se referindo à brincadeira do programa dominical da Rede Globo, inimiga imaginária que o bolsonarismo elegeu para si.

PEQUENINOS> A Prefeitura de Goiânia inicia a vacinação das crianças contra a Covid-19 nesta segunda-feira, 17, a partir das 8h. Já estão disponíveis 8,9mil doses, neste primeiro momento. A vacinação será por faixa etária, iniciando por quemtem11 anos. Até o dia 12 de fevereiro, todas as crianças de 5 a 11 anos já estarão liberadas para se vacinar. O município vai disponibilizar 15 pontos exclusivos

Melhor ou pior?

Com mais de R$ 3 milhões destinados para cirurgias de cataratas no ano passado, a deputada Flávia Morais (PDT) anuncia que, futuramente, outras mais de 2 mil serão realizadas em Goiás, por articulação sua. A última cidade a receber o mutirão, onde foram realizadas 40 em um só dia, foi Ipameri.

Apoio

Um dos municípios mais afetados pelas chuvas que caíram por mais de 30 dias, Teresina de Goiás, no Nordeste do estado, recebeu edição do Saúde em Movimento, projeto da deputada, que tem atendimento de George Morais e realiza consultas e diversos tipos de exames.

Mais saúde

Deputado estadual, Paulo César Martins (MDB) destinou, em 2021, R$ R$ 4,7 milhões em emendas para a saúde dos municípios. Foram 28 ambulâncias, além de equipamentos hospitalares.

Plano

O vereador Mauro Rubem (PT)realiza virtualmente reuniões para ouvir especialistas da área de habitação e urbanismo, além da população, sobre a revisão do Plano Diretor de Goiânia. Na sexta-feira, foi a vez dos moradores das regiões Oeste e Sudoeste da capital, para tratar dos impactos nesses locais.

Expresso

A plataforma Expresso, serviço digital do Vapt Vupt, já conta com 100 serviços digitais, de mais de 14 órgãos estaduais. O programa visa otimizar o acesso da população ao governo de forma digital e presencial. O objetivo é que sejam oferecidas até 700 formas de atendimento.

BBB

Do Entorno do Distrito Federal, a deputada estadual Leda Borges (PSDB) já tem seu escolhido para torcer na edição 22 do Big Brother Brasil. De Valparaíso de Goiás, cidade da deputada, a professora Jessilane Alves foi uma das escolhidas pelo programa. “Filha da nossa querida amiga Cléo. Fica aqui nossa torcida para a vitória. Força, fé e foco. TMJ”, escreveu ela em suas redes sociais.