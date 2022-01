Produções goianas marcam a reabertura do Cine Cultura

A retomada das sessões no Cine Cultura segue todos os protocolos sanitários vigentes no momento e está programada para o dia 1º de fevereiro

Para quem estava com saudades, já pode comemorar! Depois de quase dois anos fechado ao público devido à pandemia de Covid-19, a reabertura do Cine Cultura, unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), foi marcada para o dia 01 de fevereiro de 2022. Seguindo a tradição de valorizar produções locais, o retorno das sessões será com dois longas-metragens goianos: Parque Oeste (2020), de Fabiana Assis, e Vento Seco (2020), de Daniel Nolasco.

Devido ao aumento de casos de Covid-19, o processo de reabertura do Cine Cultura segue todos os protocolos sanitários vigentes no momento. Sendo assim, a sala receberá, no máximo, 44 pessoas por sessão, ou seja, metade de sua ocupação total. O público deve utilizar máscaras no interior do Centro Cultural Marieta Telles e, dentro da sala de cinema, que contará com álcool gel na entrada.

Na tela

Contemplado pelo Edital de Fomento ao Audiovisual do Fundo de Arte e Cultura (FAC 2017), o filme Parque Oeste acumula boas críticas desde que começou a ser exibido em festivais, chegando a conquistar o prêmio de melhor filme da Mostra Olhos Livres, na 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes. O documentário de Fabiana Assis, traz a história de resistência de Eronilde Silva, mulher que em fevereiro de 2005, junto com outras 3 mil famílias, foi violentamente removida da área que ocupava no bairro Parque Oeste Industrial, em Goiânia.

A trama de Vento Seco, por sua vez, trata sobre temas como a sedução, a dor e o amor, em uma trama que traz ainda crime e mistério. Considerado por alguns como o melhor filme de Daniel Nolasco, a produção não foge ao gosto de Nolasco pelo desejo de libertação, ligada à cultura LGBTQIA+ com narrativa clássica. Filmado em Catalão, interior de Goiás, o terceiro longa do cineasta teve sua estreia mundial no célebre Festival Internacional de Cinema de Berlim, em 2020.

Os dias e horários das sessões, assim como valores de ingresso, serão divulgados em breve, por nossas redes sociais.