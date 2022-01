ARTIGO | VOLTANDO À NORMALIDADE! MAS…, O QUE É O NORMAL?

Por Priscilla Santana Silva

A humanidade tem enfrentando, com a pandemia Covid-19, uma crise sem precedentes, não só na área da saúde, mas no próprio sistema político e econômico, capitalista, que sustenta e rege o nosso modo de viver.

O capitalismo surgiu após a crise de retração, entre os Séculos XIV e XV, caracterizada pela fome, guerra e peste negra, o que dizimou boa parte da população europeia. Há quem especule que estamos vivendo, neste momento, o equivalente àquela época, na qual o sistema que operava, feudal, fora colapsado por tal crise, já que não mais conseguiu se sustentar diante dos desafios que esta impôs ao ser humano e que o levaram a repensar seus valores a fim de que pudesse sobreviver diante da nova realidade que se imperava.

O sistema capitalista, construído nesse contexto, propagou a ideia de ter em detrimento do ser, e assim, as ações passaram a ter primazia sobre o pensamento; o agir do indivíduo, geralmente, fundamenta-se no resultado, considerado como de sucesso, alcançado pelo outro.

Nesse recorte histórico temos uma singela noção de nossas mazelas humanas. Buscamos conquistar coisas, como se estas sublimassem nossa humanidade, e menosprezamos o ser. Ocorre que tais conquistas, na maior parte delas, se dão às custas da degradação, da natureza como um todo, o que nos inclui, também em nossa degradação humana e, nesse contexto, surgem as pandemias, tal como a da Covid-19, que para muitos, não existe mais, acreditando que tudo voltou ao normal. Porém, devemos cuidar e atentar para o que consideramos a volta à normalidade. A própria noção de normal precisa, urgentemente, ser repensada, caso pretendamos evitar uma outra crise de retração à nossa sociedade.

Trata-se de um dilema do qual a humanidade não tem como escapar. Não se trata de uma profecia, mas sim, de fatos, observáveis, já que nos rodeiam: a natureza está reagindo às intervenções humanas! Seja aqui, ou acolá, há sempre um relato assustador de catástrofe ambiental. São vários os episódios que atestam a reação da natureza à sua degradação! E o Covid-19 é apenas um retrato da intervenção humana sobre a natureza, seja lá como tenha surgido!

Enfim, o normal, ao que se tem preconcebido como ideal para a nossa sociedade, pode ainda estar distante, até por não ser mais o adequado! Isso porque, se no início da pandemia, países se viram obrigados a implantar a quarentena, o que, em contrapartida, possibilitou-nos enxergar como nossa ação sobre a vida na Terra é depredatória, já que, em alguns lugares, muitos rios, nesse curto período, até voltaram à vida, o céu se tornou, por um pouco de dias, mais limpo, a volta ao normal pode implicar uma reação em cadeia, ainda pior, com novas pandemias e catástrofes ambientais. Portanto, é urgente que a humanidade reveja seus paradigmas, suas prioridades a fim de que possa continuar a coexistir!