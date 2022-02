Orquestra Sinfônica de Goiânia abre inscrições para audições de bolsistas

Até o dia 10 de fevereiro, interessados podem fazer sua inscrição para participar da edição 2022 da Academia OSGO. São 14 cursos de 12 horas-aula a serem ministrados pelos principais profissionais da Orquestra Sinfônica de Goiânia. Esses cursos da Academia OSGO são voltados para interessados na carreira de músico de orquestra, residentes no Estado de Goiás. É necessário possuir experiência musical prévia, além do próprio instrumento.

Os cursos serão ministrados gratuitamente, a partir do dia 14 de fevereiro e se estenderá até o mês de abril. São 63 vagas para os diversos instrumentos de orquestra, além de Regência Orquestral.

O projeto é uma parceria do Instituto Orquestra Cidadã, com a Orquestra Sinfônica de Goiânia. As aulas serão ministradas de forma virtual pelas plataformas Zoom e Google Meet em dias e horários a serem combinados entre os alunos e os professores. Os contatos para agendamento das aulas dos alunos selecionados serão feitos pelos professores via E-mail ou WhatsApp (62) 98493-9634, fornecidos no ato da inscrição.

A seleção dos alunos será feita mediante o envio de currículo e link de vídeo com o candidato em atividade. Aos alunos que atingirem o aproveitamento mínimo exigido serão entregues certificados de conclusão do curso pela organização. A realização é do Instituto Orquestra Cidadã, por meio do projeto Academia OSGO – Temporada 2022, aprovado no Edital de Música, Edital 06/2021, da Lei Aldir Blanc do Estado de Goiás.