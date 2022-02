Tribuna Política | Produção da soja da atual safra avaliada em R$ 50 bilhões

Responsável pela maior fatia da economia goiana, o agronegócio terá apenas com a safra de soja de 2021/2022 produção avaliada em R$ 50 bilhões. Iniciada oficialmente na quinta-feira, em Catalão, a Colheita Estadual de Soja da atual safra deverá tirar das lavouras volume próximo a 15 milhões de toneladas, o que significa 250 milhões de sacas de 60kg, que chegaram ao valor de R$ 200 na semana, devido à escassez do produto no mercado. Portanto, a produção goiana atingirá a marca de R$ 50 bilhões, em valores atuais, ou seja, montante que corresponde a um quarto do PIB registrado no estado em 2019, de R$ 208,672 bilhões, de acordo com dados do Instituto Mauro Borges. Segundo projeção da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Goiás deve se manter como o quarto maior produtor de soja do país, atrás apenas de Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Paraná. O complexo soja foi responsável por 59,8% das exportações do agronegócio goiano no ano passado, somando US$ 4,28 bilhões. Ao todo, o agronegócio respondeu por 77,1% das exportações de Goiás em 2021, com US$ 7,2 bilhões em vendas externas. Há previsão é de que, neste ano, sejam colhidas, ao todo, 300 milhões de toneladas de grãos no estado.

Social

O governador Ronaldo Caiado (DEM) retoma nesta semana a distribuição de quase 30 mil cartões do Programa Mães de Goiás. As novas entregas têm início na próxima segunda-feira, dia 7 de fevereiro, e seguem até o final de março, completando o cronograma inicial de atendimento a 100 mil famílias em todo o estado.

Quatro cantos

Ao todo, 151 municípios vão receber o programa nesta nova etapa, que será iniciada em 22 cidades, sendo elas: Mundo Novo, Novo Planalto, Mutunópolis, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goiás, Trombas, Campinaçu, Mara Rosa, Alto Horizonte, Nova Iguaçu de Goiás, Campinorte, Uruaçu, Hidrolina, Campos Verdes, Crixás, Guarinos, Brazabrantes, Araçu, Campestre, Guapó, Damolândia e Avelinópolis.

Moda

O governo estadual lança também, na quarta-feira, 9, o Programa Cinturão da Moda, uma iniciativa criada pela Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC) para fomentar a economia nos municípios do interior goiano, especialmente aqueles a uma distância de até 150 quilômetros da capital.

Retomada

O objetivo é qualificar mão de obra nesses municípios para ser utilizada na confecção de roupas para o comércio da Região da 44, em Goiânia, onde existem cerca de 16 mil pontos de vendas, e gerar empregos.

Por votos…

Em busca de apoio e a convite do prefeito de Cidade Ocidental, Fábio Correa, o presidente do Progressistas Goiás, Alexandre Baldy, se reuniu com prefeitos do Entorno do Distrito Federal e com o de Anápolis, Roberto Naves.

…dobrados

Participou também da reunião, durante almoço, o deputado federal Adriano do Baldy (PP), que busca apoio para reeleição à Câmara, assim como Alexandre para o Senado. Participaram ainda os prefeitos de Pirenópolis, Nivaldo Melo; Alexânia, Allysson Lima; e Abadiânia, José Diniz.

15 Mil > O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) anunciou a construção de 15milcasas para beneficiar diferentes bairros de Goiânia. Ele é o primeiro do país a aderir ao Programa Casa Verde e Amarela–Parcerias, do governo federal. O investimento do município será da ordem de R$ 450 milhões até dezembro de 2024, sendo 5milmoradias a cada ano da gestão.

Concluído

Caiado assina, nesta segunda-feira 7, o contrato de venda da empresa Celg Transmissão S.A (Celg-T) com a EDP, que adquiriu, por R$ 1,977 bilhão, participação de 100% das ações em leilão realizado em outubro do ano passado.

Circulando

Depois de deixar a Secretaria de Habitação de Aparecida de Goiânia, no final de janeiro, o vereador Willian Panda (PSB) de imediato iniciou visitas no município para viabilizar sua candidatura a deputado estadual.

Apoio federal

Na sexta-feira, Panda participou com o deputado federal Elias Vaz, presidente de seu partido, de agenda sobre regularização fundiária e melhorias habitacionais, visitou a Secretaria Municipal de Saúde e participou de bate-papo com a Rede de Mulheres de Aparecida de Goiânia, articulado pelas mulheres socialistas do PSB.

Presente!

Em Aparecida, o prefeito Gustavo Mendanha (sem partido) faz a entrega de mais de 40 mil kits escolares para alunos da rede municipal de ensino. Faz questão de entregar pessoalmente e de visitar sala por sala para bater papo com as crianças e professores.

Evidências

Quem apareceu em um bar no Residencial Eldorado para almoçar com o vereador Leandro Sena (Republicanos), na quarta-feira, foi o cantor sertanejo Chitãozinho, que faz dupla com o irmão Xororó. A festinha foi realizada pouco depois de a Câmara Municipal de Goiânia decidir colocar para a quinta-feira a votação do Plano Diretor, sessão na qual ele foi aprovado e segue para sanção do prefeito.

Repescagem

Rejeitadas no Plano Diretor de Goiânia, 16 emendas da vereadora Aava Santiago (PSDB) serão, segundo ela, reaproveitadas, na medida do possível, para ser apresentadas como projetos de lei para regulamentar o plano.

Socioambiental

A intenção, conforme diz ela, é imprimir responsabilidade socioambiental à matéria, ao reformular trechos que possam gerar prejuízos aos recursos naturais e a áreas de valor histórico, como o Centro e o Setor Sul.