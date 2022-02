Prefeitura de Goiânia lança edital para contratar equipamentos novos, incorporar tecnologia e reduzir acidentes de trânsito

Da redação

A Prefeitura de Goiânia lançou edital para contratar serviços que vão reforçar o monitoramento realizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM). Além da possível substituição da empresa hoje vinculada à administração, o objetivo é incorporar novas tecnologias.

O novo edital, publicado na quarta-feira 09, prevê a instalação de equipamentos não intrusivos em pontos estratégicos e de grande fluxo na cidade, além da implantação de um novo Centro Operacional.

Em paralelo à redução de acidentes, a Secretaria de Mobilidade objetiva coibir excessos e atos de desrespeito à sinalização e à lei.

O edital também determina que os equipamentos implantados deverão ser novos e que a empresa vencedora instalará 180 câmeras para monitorar o fluxo de veículos em Goiânia 24 horas por dia. Haverá ainda monitoramento do peso de veículos de carga em pontos específicos da cidade.

O secretário de Mobilidade, Horácio Mello, afirma que o novo edital traz a expectativa de melhorar o controle do tráfego na capital. “O prefeito Rogério Cruz determinou que usássemos a ciência para garantir a segurança dos cidadãos do nosso município e estamos trabalhando nesse sentido, para cumprir a missão. É uma notícia positiva para a cidade”, pontua.

Atualmente são 228 pontos da cidade em que há equipamentos como controlador eletrônico de velocidade, controlador eletrônico misto (radar fixo com avanço de sinal/parada sobre faixa), redutor eletrônico de velocidade (barreira eletrônica) e sistema de fiscalização de faixa exclusiva.

No entanto, embora a rede de monitoramento já seja sólida, a Secretaria de Mobilidade entende que é preciso ampliá-la para pontos críticos em que há registros relacionados a excesso de velocidade.

Letalidade por excesso de velocidade

A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma que ultrapassar limites de velocidade é uma das principais causas de acidentes de trânsito no mundo.

De acordo com o Relatório de Status Global de Segurança Viária da ONU de 2018, acidentes são hoje a principal causa de morte de pessoas entre 05 e 29 anos. E ainda, que cerca de 1,35 milhão de vidas no mundo são perdidas no trânsito.

Excesso de velocidade lidera, com folga, o ranking de infrações que resultam em multa em Goiânia. Foram registradas 376.454 até dia 29 de dezembro de 2021.

A via que lidera o número de infrações é a Avenida Tocantins, com 36.347. Na sequência, aparecem Avenida Araguaia (32.209), Avenida Paranaíba (26.580), Rua 132, no Setor Sul (16.308) e Marginal Botafogo (15.636).

Todas as infrações foram cometidas em vias sinalizadas verticalmente, horizontalmente e com equipamentos eletrônicos; semáforos e redutores de velocidade. “Não há autuações em ruas sem sinalização. O trânsito mata e a única vacina é a mudança de comportamento”, alerta o secretário Horácio Mello, sobre os cuidados no trânsito.