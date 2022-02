Schweppes Premium Drink ganha versão em lata

Linha de coquetéis prontos, que teve projeto piloto no Brasil em 2019, ganha nova embalagem e expande cobertura no mercado nacional

Sempre antenada às necessidades do mercado, Schweppes tem se comprometido com a inovação, qualidade e excelência há mais de 230 anos. Propondo reinvenções contínuas através da sua identidade premium e “cool”, em 2019, pela primeira vez em sua história, a marca desenvolveu produtos com álcool em sua receita: Schweppes Premium Drink sabores Gin Tônica, Spritz e Vodka & Citrus. Agora, a bebida desenvolvida no Brasil, ganha nova embalagem – lata de 310ml – e expande sua distribuição para todo o país.

Os três sabores de Schweppes Premium Drink, já podem ser encontrados em todo o território nacional. A estratégia da marca, com os drinks prontos para beber, é de fazer um convite para os consumidores que apreciam o novo e marcar presença nos momentos de socialização do público jovem-adulto.

“Como Schweppes já é uma marca mundialmente reconhecida em coquetelaria, a criação da linha de drinks prontos foi uma expansão natural para a marca. Com o contexto da pandemia, revisitamos a estratégia e, agora, estamos saindo com a nova embalagem, investindo numa nova campanha de mídia e comunicação e ampliando nossa presença nos pontos de venda”, comenta Pedro Abbondanza, diretor de Marketing da Coca-Cola Brasil.

Desenvolvida por um time técnico composto por dez mulheres, no Centro de Inovação da Coca-Cola Brasil, a linha foi criada para ser consumida em momentos de descontração e diversão. A equipe contou com a consultoria de mixologistas, fez pesquisas em campo e testes com consumidores, chegando à fórmula final, que contém 5% de teor alcoólico.