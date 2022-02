Bosque dos Buritis recebe Café Sinfônico, neste domingo

Dando continuidade à programação comemorativa dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, a Prefeitura de Goiânia promove, a partir das 9h deste domingo, 13, o Café Sinfônico com apresentação da Orquestra Sinfônica de Goiânia. Além da performance das obras de Villa Lobos, os presentes participarão de café da manhã ao ar livre no Bosque dos Buritis.

Com a realização da equipe técnica do Museu de Arte de Goiânia, a programação continua até o fim da tarde de domingo. A partir das 17h, o ator e diretor Mauri de Castro ministra a palestra “Modernismo no Teatro”. O momento também terá apresentação cultural de artistas do Instituto Gustav Ritter, representando o “Manifesto Antropofágico”, manifesto literário escrito por Oswald de Andrade. Todos os eventos são gratuitos e, também, abertos ao público.

100 anos da Semana de Arte Moderna



O centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, um dos episódios mais marcantes da história cultural brasileira, é celebrado pela Prefeitura de Goiânia e entidades parceiras com o evento “Goiânia em 22, 100 anos depois – Inquietações Modernistas”.

A programação segue até 18 de fevereiro, com espetáculos, palestras, mesa redonda e exposições sediadas no MAG e diversos pontos da cidade.

Confira a programação completa:

11 de fevereiro

19h – Abertura: secretário de Cultura Zander Fábio

19h30 – Palestra de Heleno Godoy sobre Modernismo.

21h – Abertura de exposição “Todos os Helenos – individual de Heleno Godoy” e Gravuras da Coleção Modernista do Centro Cultural da UFG. “Modernismo”.

Local: Museu de Arte de Goiânia (MAG), Bosque dos Buritis

12 de fevereiro

9h – Exposição FUGA (Coletivo Rumos)

Coordenação: Adriano Braga

Local: Rua 90, número 184, setor Sul

13 de fevereiro

9h – Café Sinfônico

10h – apresentação da Orquestra Sinfônica de obras de Villa-Lobos

Local: Bosque dos Buritis

11h – Visita guiada – Exposição Heleno Godoy e Gravuras da Coleção Modernista do Centro Cultura da UFG.

Local: Museu de Arte de Goiânia (MAG), Bosque dos Buritis

17h – Performance “Manifesto Antropofágico” com direção de Edson Fernandes e Palestra “Modernismo no Teatro”, com Mauri de Castro – Instituto Gustav Ritter

Local: Museu de Arte de Goiânia (MAG), Bosque dos Buritis

14 de fevereiro

9h – Performance de dança com Luciana Torres e convidados (CLA).

Local: Mercado Central, rua 03, Setor Central

14h- Exposição Heleno Godoy e Gravuras da Coleção Modernista do Centro Cultura da UFG.

Local: Museu de Arte de Goiânia (MAG)

17h às 19h – Abertura de exposição “Reflexos Modernistas – Coleções Privadas” / Lançamento do livro “A arte da gravura em Goiás – 1950 – 2000”, de Edna de Jesus Goya

Local: Arte Plena Casa Galeria, Rua 89, número 546 – Setor Sul

15 de fevereiro

9h – Performance de dança com Luciana Torres e convidados (CLA).

Local: Mercado da Vila Nova

15h – Exibição do documentário “Mudernage”, de Marcela Borela

Comentário: Nancy de Mello e Ademir Luiz

Local: União Brasileira de Escritores Seção Goiás (UBE – GO), rua 21, número 262, Setor Central

19h – Lançamento do livro “Goiânia: fundações da modernidade literária no cerrado” (organizado por Ademir Luiz & Eliézer Cardoso de Oliveira)

20h – Lançamento do documentário: “GEN – cidades novas, escritores novos”, de Ademir Luiz, Arnaldo Salú e Eliézer Cardoso de Oliveira

20h30 – Debate com Arnaldo Salú, Maria Helena Chein e Geraldo Coelho Vaz

Local: União Brasileira de Escritores Seção Goiás (UBE – GO), rua 21, número 262, Setor Central

16 de fevereiro



9h – Mesa redonda: “A Semana de 22 e suas influências na literatura”

Participantes: Bento Fleury, Pedro Nolasco, Maria de Fátima Gonçalves Lima, Lêda Selma e Emílio Vieira.

Local: Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG), Rua 82, número 455, Setor Sul

19h– Projeção do Acervo de registros de prédios modernistas do MIS

19h30 – Palestra de Ana Amélia Moura Ribeiro: “1922: Arquitetura Brasileira a partir das Exposições de Arte Moderna e do Centenário da Independência”.

20h30 – Mesa redonda: “Art Decó em Goiânia e os 20 anos do dossiê de tombamento”

Participantes: Wilton Medeiros, Ana Amélia e Braúlio Vinícius

Local: Museu de Arte de Goiânia (MAG), Bosque dos Buritis

17 de fevereiro



19h – Exibição em vídeo da ópera “A décima quarta estação”, de Miguel Jorge e Estércio Marques

20h – Mesa redonda: “A saga da primeira ópera de Goiás”, com Miguel Jorge, Estércio Marques, Custódia Annunziata e Juliano Lima Lucas

Local: União Brasileira de Escritores Seção Goiás (UBE – GO), rua 21, número 262, Setor Central

18 de fevereiro

16h – Outros modernismos: a arqueologia na arte e no design brasileiros da década de 1920, por Patrícia Bueno Godoy

17h – Imaginários modernistas transatlânticos, por Paulo Henrique Duarte-Feitoza

Local: Museu de Arte de Goiânia (MAG), Bosque dos Buritis

19h – Lançamento do livro “Contos de 22, 100 anos da Semana de Arte Moderna”

20h – Apresentação do Grupo Fé Menina

20h30 – Sarau poético

Local: Museu de Arte de Goiânia (MAG), Bosque dos Buritis