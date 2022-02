Prefeitura de Goiânia anuncia programa para vacinação de crianças e adolescentes contra Covid-19 nas escolas

Da redação

A partir de sexta-feira, 18, escolas municipais de Goiânia vão começar a vacinar crianças e adolescentes contra a covid-19. A informação foi divulgada pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos) na noite desta terça-feira, 15, no Paço Municipal. A estratégia é desenvolvida pelo Programa Saúde na Escola e começa nesta

“A imunização direto nas unidades de ensino permite que os pais ou responsáveis que trabalham tenham seus filhos protegidos”, afirma o prefeito em vídeo veiculados em suas redes sociais. A campanha começa pela Escola Municipal Professora Lousinha, no Residencial Itamaracá.

A campanha de imunização contra a Covid-19 contempla estudantes de 05 a 17 anos matriculados na Rede Municipal de Ensino, mediante autorização dos pais ou responsáveis.

Um ofício da Secretaria Municipal de Educação (SME) será enviado às instituições, nesta quarta-feira, 16, orientando quanto a necessidade do termo de autorização permitindo que a criança ou adolescente receba o imunizante na própria escola.

Após o recolhimento das autorizações, a escola terá o quantitativo de alunos aptos a receber o imunizante, o que permite às equipes de vacinação reservar as doses necessárias.

Com esses dados, a unidade de ensino será contactada para o planejamento. Na escola, deverá ser montada estrutura adequada para os procedimentos, contendo salas separadas de pré-vacinação, vacinação e pós-vacinação.

“A aplicação será, de modo geral, nas salas de aula, segundo recomendações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Haverá, ainda, dias específicos em que contaremos com as vans da VacinAção, ampliando as possibilidades de atendimento”, explica Rogério Cruz.

“Propiciar que famílias trabalhadoras vacinem seus filhos mostra a responsabilidade em cuidar das pessoas”, completa o prefeito.

O secretário municipal de Educação, Wellington Bessa, destaca a importância da estratégia para a proteção dos alunos. “Sabemos que nossos estudantes terão ainda mais segurança quando imunizados. A vacina é importante para garantir a proteção da comunidade escolar no atendimento presencial”, salienta.

O secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso, reforça que as doses, agora, são disponibilizadas em todas as salas de vacinação do município, além das vans.

O titular da pasta destaca a segurança dos ambientes escolares e frisa que “a vacina salva vidas e, para nos proteger ainda mais, continuamos a recomendar o respeito aos protocolos de segurança aplicados nas unidades educacionais”.