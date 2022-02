A cirurgia plástica como aliada e não como risco

Verão. Tempo de férias, praias, piscinas, exposição ao sol e aos olhares atentos. E, também, de exposição nas redes sociais. A conjugação desses fatores, verão e exposição nas redes, leva ao aumento da procura pela beleza, pelo corpo bonito e aparência cada vez mais perfeita. E, não raro, essa busca tem lugar nos consultórios de cirurgias plásticas. Mas é importante estar atento para riscos e cuidados na hora de procurar uma clínica ou hospital e também o profissional cirurgião plástico.

Dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) revelam que todos os anos são feitos mais de 1,5 milhão de procedimentos estéticos no Brasil. E é fato que as mídias sociais têm contribuído sobremaneira para o incremento desses números, com a exposição das pessoas em troca de likes, principalmente nesta estação do ano em que as férias propiciam bons momentos ao ar livre com a família e os amigos.

Ainda segundo a SBCP, que é uma entidade destinada a promover e aprimorar o estudo da cirurgia plástica no país, o Brasil lidera o ranking dos países que mais realizam cirurgias plásticas. A posição é ocupada desde 2018. A Sociedade é responsável pelo credenciamento de todos os cirurgiões habilitados em faculdades reconhecidas e com no mínimo cinco anos de residência médica regular, sendo dois em Cirurgia Geral e três anos em Cirurgia Plástica.

A seriedade de um profissional habilitado numa boa universidade e credenciado pela entidade representativa da classe é algo importante a ser observado por quem procura uma intervenção cirúrgica nessa especialidade. E para isso, há algumas atitudes a serem adotadas para que não fique dúvida ou desconfiança.

Na primeira consulta, é preciso que o paciente sinta-se à vontade para perguntar o que quiser, tirar dúvidas, especialmente sobre os riscos e como minimizá-los, para que seu procedimento seja um sucesso. A confiança do paciente em relação ao médico faz toda a diferença para uma cirurgia tranquila. É necessário, ainda, atentar para a realização de todos os exames solicitados pelo profissional escolhido.

Na nossa experiência em Cirurgia Plástica, outro ponto importante que quero destacar é quanto ao local da cirurgia. É fundamental que as clínicas e hospitais onde vão ocorrer os procedimentos sejam certificados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Todo cuidado e atenção devem ser dados para as condições de higiene e de qualidade e manutenção dos equipamentos.

Se for possível, realize visitas à unidade, conheça as dependências da clínica ou hospital, conheça os profissionais que lá atuam, ouça outras pessoas sobre os resultados alcançados pelos pacientes naquela unidade médica. Saiba quais os cuidados que se obterá no pré e pós-operatório. Certifique-se que está em boas mãos. Afinal, a medicina trabalha com o que temos de mais precioso, que é a nossa vida._Fernando Paolo é cirurgião plástico, fundador do Instituto Fernando Paolo de Cirurgia Plástica, em Goiânia._