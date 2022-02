Inaugurada em Anápolis sede de colégio com investimento de R$ 2,6 mi

O governador Ronaldo Caiado inaugurou, nesta quarta-feira, 16, em Anápolis, a sede própria do Colégio Estadual Professor Salvador Santos. Com mais de R$ 2,6 milhões em investimentos do Tesouro Estadual, a nova unidade atende a população do Bairro Calixtolândia e região. “Tem uma história maior, não é só a entrega de uma unidade escolar. É o que Anápolis vem sentindo nestes três anos, um mês e 16 dias do nosso governo: só na cidade investimos R$ 72,7 milhões só nas escolas e nos alunos”, afirmou Caiado. “Nunca existiu nada parecido em nenhum governo”, frisou o governador.

Desde 2011, o colégio funcionava de forma provisória em uma sede alugada pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc). Caiado lembrou que a atual gestão, além de reformar todas escolas da rede no município, foi além. “Demos uniformes, material didático de qualidade, computadores, bolsa-estudante a todos alunos do Ensino Médio e condições para que os professores se sentissem respeitados”, elencou o governador. “Comprova que está acontecendo uma virada de página em relação à Educação”, ratificou a titular da Seduc, Fátima Gavioli.

As obras foram iniciadas no dia 13 de março de 2020 e concluídas no início de 2022. “Como a gente consegue começar e entregar essa obra em tempo recorde como estamos fazendo aqui? Porque existe seriedade”, lembrou a secretária de Educação. O prefeito de Anápolis, Roberto Naves, creditou a conquista à parceria entre os governos estadual e municipal. “Tanto eu, quanto o governador Ronaldo Caiado, temos o entendimento de que ninguém faz nada sozinho. Depois, porque sabemos colocar o interesse da população acima de qualquer interesse político”, disse.

Estrutura

O prédio, modelo Padrão Laje Plana, possui oito salas de aula, pátio coberto multiuso, cozinha, refeitório, bloco da administração, midiateca (laboratório de Informática e biblioteca integrados) e laboratório de ciências. Agora em sede própria, a instituição de ensino inicia o ano letivo de 2022 com capacidade para atender até 720 alunos em três turnos. No matutino e vespertino serão ofertadas vagas para estudantes do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental. O noturno contemplará alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Ensino Fundamental e Médio.

Entre os representantes do Legislativo, Coronel Adailton externou sua satisfação “em estar ao lado de um governo que investe maciçamente na Educação”. No mesmo tom, Hamilton Filho pontuou que Caiado é um líder que “faz compromissos e cumpre”. Já o deputado federal Delegado Waldir destacou que o governador “espantou os ratos da corrupção, não tem elefante branco e agora temos um colégio de primeiro mundo. Muitos vão pensar que é uma escola particular”, finalizou.

Também estiveram presentes a inauguração o secretário de Estado, Joel Sant’Anna Braga Filho (Indústria, Comércio e Serviços); o presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), Renato Menezes de Castro; o vice-prefeito de Anápolis, Márcio Cândido; e o presidente da Câmara Municipal, Leandro Ribeiro, representando os demais vereadores do município.