750 vagas gratuitas são ofertadas nos EFG’s

Interessados em uma qualificação profissional voltada para áreas que estão em alta no mercado de trabalho têm oportunidade até o dia 1º de março para se inscrever nos cursos da Escola do Futuro de Goiás. São oferecidas 750 vagas remanescentes em diversos cursos nas áreas de tecnologia, marketing e negócios digitais, com opções de realização presencial e online.

Para se inscrever o interessado deverá ter idade mínima de 16 anos e ensino fundamental concluído. No ato do cadastro o aluno deverá anexar toda a documentação necessária para confirmação da sua inscrição, independente se for maior de idade ou não.

As Escolas do Futuro de Goiás pertencem ao Governo de Goiás, administradas pela Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, com execução da Universidade Federal de Goiás (UFG). Os cursos serão desenvolvidos nas unidades da EFG: Sarah Luísa Lemos Kubitscheck Oliveira (Santo Antônio do Descoberto), Luiz Rassi (Aparecida de Goiânia) e José Luiz Bitencourt (Goiânia). As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site www.selecao.cett.org.br, até o dia 1º de março.

Seleção

A seleção para o preenchimento das vagas disponíveis será realizada por meio de sorteio on-line e transmitido pelo canal do Centro de Educação Trabalho e Tecnologia (Cett/UFG), no YouTube, no dia 04 de março de 2022, a partir das 10h.

Caso o número de inscritos seja menor que o número de vagas ofertadas, todos serão automaticamente contemplados e aprovados na seleção, não havendo necessidade de sorteio ou publicação de resultado preliminar para recursos.

O processo seletivo das EFG prevê que 40% das vagas serão destinadas a comunidade em geral e 60% das vagas são para os estudantes advindos de escolas públicas, com renda familiar per capita de até um salário-mínimo e meio, e/ou em situação de vulnerabilidade social, além de estudantes com deficiência e/ou transtornos globais do desenvolvimento.

O resultado está previsto para ser publicado no dia 04 de março de 2022, a partir das 18h, no site selecao.cett.org.br e as aulas devem começar no dia 14 do mesmo mês.

Confira os cursos e unidades:

EFG – Sarah Kubitscheck – Santo Antônio do Descoberto

Total de vagas: 90

• Competências Empreendedoras (presencial)

• E-Commerce (presencial)

• Empreendedorismo Criativo (online)

EFG Luiz Rassi – Aparecida de Goiânia

Total de vagas: 300

• E-Commerce (presencial)

• Planejamento e Criação de Novos Negócios (presencial)

• Desenvolvedor Mobile (presencial)

• Tecnologias e Inovação para Start-Ups (online)

• Competências Empreendedoras (online)

• Tratamento e Análise de Dados (online)

• Desenvolvedor Web Front – End (online)

• Criação de Conteúdo Digital (online)

EFG José Luiz Bittencourt – Goiânia

Total de vagas: 360

• Planejamento e Criação de Novos Negócios (presencial)

• E-commerce (presencial e online)

• Desenvolvedor Mobile (presencial)

• Tecnologias e Inovação para Start Ups (presencial)

• Gestão do Negócio e Criação de Valor (presencial e online)

• Programação de Computadores (presencial)

• Marketing Digital (online)