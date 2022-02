Abertas as inscrições para o Pró-Atleta 2022

As inscrições ao Pró-Atleta 2022 estão abertas! Desta terça-feira (22) até 2 de março, os interessados devem fazer a inscrição on-line pelo site do programa: http://proatleta.seduce.go.gov.br/. No dia 17 de março, haverá a publicação extraoficial dos atletas contemplados no site da Seel.

A listagem oficial, com publicação no Diário Oficial, está programada para o dia 23 de março.

Os atletas devem ter de 8 a 35 anos, salvo os portadores de necessidades especiais, que poderão ser incluídos no programa sem limite de idade. A seleção é feita por meio da colocação no ranking da modalidade, de acordo com a disponibilidade de bolsas.

Os recursos poderão ser utilizados para despesas com educação, alimentação, saúde, inscrições, passagens para participar de eventos esportivos, transporte urbano e para aquisição de materiais esportivos.