Pai do presidente da Alego morre aos 81 anos

Morreu na tarde desta segunda-feira, 21, o empresário Carlos Vieira, 81 anos, pai do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Lissauer Vieira (PSB). Carlos Vieira estava internado no Hospital Vila Nova Star para tratamento de uma infecção.

Lissauer usou suas redes sociais para comunicar o falecimento do seu pai, por meio de um vídeo, o deputado o definiu como seu maior exemplo, grande conselheiro nas horas de incertezas e melhor amigo em todos os momentos. “Nossa ligação e seus ensinamentos ficarão para sempre. Uma parte de mim vai com ele, afinal era a minha maior fonte de inspiração e referência”, lamentou o presidente da Assembleia.

Em sua conta no twitter, o governado Ronaldo Caiado (DEM) lamentou a morte de Carlos Vieira. “É com pesar e imensa tristeza que eu e minha esposa, Gracinha Caiado, recebemos a notícia do falecimento do produtor rural Carlos Vieira… Toda nossa solidariedade à sua família. Principalmente aos seus pais, José Oliveira Fernandes, o “Zé do Neca”, que foi prefeito de Vicentinópolis por quatro mandatos, e dona Adrelina Costa. Que Deus conforte o coração de todos”, diz publicação.

O pai de Lissauer Vieira, completaria 82 anos no próximo dia 28 de fevereiro. Era produtor rural na cidade de Rio Verde, onde construiu boa parte de sua história no agronegócio.

O velório de Carlos Vieira vai ocorrer nesta terça-feira, 22, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que fica na Rua Costa Gomes, número 1480, no Centro de Rio Verde, a partir das 12 horas. O sepultamento está marcado para às 17 horas, no Cemitério São Sebastião, na mesma cidade.