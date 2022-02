Preço de produtos de limpeza e higiene pessoal tem alta de 287%, diz Procon

Da redação

A Prefeitura de Goiânia, por meio do Procon Municipal, realizou pesquisa de preço de 38 produtos de higiene pessoal e limpeza, em 11 supermercados da capital, entre os dias 10 e 15 de fevereiro. O levantamento encontrou variação de até 287,77% no preço do creme dental de 70 gramas, entre R$ 1,39 e R$ 5,39. O absorvente feminino com oito unidades, de uma mesma marca, alcançou variação de 173,54%.

Na parte dos produtos de limpeza, a água sanitária de 2 litros pode ser encontrada de R$ 3,45 (supermercado que fica no Jardim Goiás) até R$ 7,09 (na Região Central), chegando a uma diferença de 105,51%.

Os produtos que tiveram variações entre o menor e maior preço foram: condicionador de 200ml (12,89%), alvejante sem cloro para roupas de 2 litros (19,73%), papel higiênico com 16 unidades (23,19%) e o amaciante de roupas de 2 litros (24,46%).

A presidente do Procon Goiânia, Carolina Pereira, explica que o objetivo da pesquisa é proporcionar o monitoramento de mercado aos consumidores e incentivar o hábito de pesquisar, já que a variação de preço existe e é permitida pela legislação, desde que não haja nenhum tipo de cobrança abusiva.

A pesquisa possibilita também que os consumidores possam identificar possíveis abusos de preços praticados por estabelecimentos comerciais. Nesse caso, podem recorrer ao Procon Goiânia para que medidas legais sejam tomadas.

Para o esclarecimento de dúvidas ou registro de denúncias, o Procon Goiânia pode ser acionado pelos telefones 3524-2936, 3524-2942, de segunda-feira a sexta-feira, da 8h às 17h, e-mail atendeprocon@goiania.go.gov.br ou aplicativo Prefeitura 24h.