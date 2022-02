Prefeitura de Goiânia anuncia plano para servidores da Educação até 04 de março

Prefeito reuniu-se na noite de segunda-feira, 21, com representantes do Sintego e do Sindigoiânia para tratar de demandas relacionadas ao pagamento do piso salarial dos professores

Da redação

O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) se reuniu com representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Goiás (Sintego) e do Sindicato dos Trabalhadores do Município de Goiânia (Sindigoiânia), nesta segunda-feira, 21, para discutir sobre o pagamento salarial dos professores, que sofreu reajuste de 33,24%.

Após a reunião, o Cruz anunciou que apresentará um plano para contemplar demandas dos professores e servidores da categoria até o dia 4 de março. Este plano será primeiro submetido aos sindicatos e, se houver consenso, a todo o corpo de servidores da Educação e à Câmara de Vereadores.

Dentre as demandas tratadas na reunião, também foi falado sobre as reivindicações relacionadas à data base. O prefeito afirma que os técnicos da prefeitura estão empenhados em criar uma solução viável ao município e que atenda às perspectivas salariais de todas as carreiras da Educação.

“Ontem tivemos essa reunião e, até o dia três de março, teremos um plano para apresentar para os servidores do município”, disse Rogério Cruz. “O respeito que vocês têm demonstrado conosco é recíproco”. A declaração foi dada em evento que celebrou os 20 anos do programa Horta Escolar, na Escola Municipal Nadal Sfredo, no Jardim Liberdade, na manhã desta terça-feira, 22.