Willian Veloso, Ministro da Cidadania debatem proposta do rol taxativo

Da redação

Na manhã desta quarta-feira, 23, acompanhado por representantes de entidades que trabalham em prol da pessoa com deficiência, o vereador Willian Veloso (PL) foi recebido pelo Ministro da Cidadania, João Roma, e pelo Secretário Nacional de Paradesporto, José Agtônio Guedes, para tratar de pautas voltadas para a pessoa com deficiência e falar sobre a proposta do rol taxativo.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) analisará ainda hoje o pedido das empresas de planos de saúde que solicitam que o rol da Associação Nacional de Saúde (ANS) referente aos procedimentos médicos sejam taxativos.

Atualmente, o rol é exemplificativo, ou seja, a lista de procedimentos médicos fica em aberto para que casos novos sejam inseridos.

Se o rol taxativo for aprovado pelo STJ, a decisão modificará e restringirá os procedimentos médicos obrigatórios cobertos pelos planos de saúde em todo o Brasil e muitos procedimentos que não estão na lista da ANS podem não ser cobertos pelos planos de saúde .

Toda a população sofrerá danos com a mudança do rol, mas principalmente as pessoas com deficiência, como por exemplo pessoas no e e doenças graves e raras.

“Eu como representante da pessoa com deficiência, estou atento e acho inadmissível que essa possibilidade seja aprovada pelos ilustres ministros do STJ”, afirma Veloso.