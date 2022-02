Carnaval: confira o que abre e fecha no feriado

Da redação

O feriado de Carnaval 2022 altera horários de prestação de serviços nas repartições públicas vinculadas ao Governo de Goiás. De acordo com a lei ordinária nº 20.756, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado de Goiás, não haverá expediente na terça-feira de Carnaval, dia 1º de março. Nos dias 28 de fevereiro de 2022, segunda-feira de Carnaval, e 2 de março, Quarta-Feira de Cinzas, até as 14 horas, está instituído ponto facultativo.

As condições de funcionamento estão previstas no decreto nº 10.043, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 9 de fevereiro. Com isso, na maioria dos órgãos, não haverá expediente. Não sofrem mudanças, entretanto, as atividades essenciais, como as que englobam serviços de continuidade indispensável, entre unidades de saúde, policiamento civil e militar, bombeiro militar, arrecadação e fiscalização.

As agências do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) e da Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor de Goiás (Procon-GO) permanecerão fechadas em Goiânia. Na quarta-feira (2/3), o atendimento será retomado normalmente após as 14h. Os colégios e demais unidades educacionais da rede estadual estarão fechados durante o feriado, com recesso nos dias 28 de fevereiro e 2 de março. As aulas retornam na quinta-feira, 3 de março, dia letivo, conforme previsto no calendário escolar 2022.

Vapt Vupt

As unidades do Vapt Vupt, localizadas na capital e no interior, funcionarão em horário especial durante o feriado prolongado de Carnaval. Em Goiânia e em Aparecida de Goiânia, únicos municípios onde as agências atendem aos finais de semana, as atividades seguem normalmente no sábado (26/2).

Na segunda-feira, 28, ponto facultativo, e na terça-feira 1º de março, feriado de Carnaval, todas as unidades do Vapt Vupt estarão fechadas. Os atendimentos serão retomados, em horário normal, na quarta-feira, 2, em todo o Estado.

Os serviços permanecem sendo realizados por meio de agendamento prévio, que podem ser feitos acessando os portais: www.vaptvupt.go.gov.br ou expresso.go.gov.br. No endereço eletrônico, é possível também consultar o horário de funcionamento de cada uma das unidades.

A Prefeitura de Goiânia decretou ponto facultativo nos dias 28 de fevereiro, 1º de março e na manhã do dia 2 de março, em razão do feriado de Carnaval. A maioria dos servidores públicos municipais terá direito a descanso até as 14 horas do dia 2.

Exceção se faz às unidades do Atende Fácil, que ainda funcionarão até o meio-dia deste sábado, 26, antes do breve recesso. Serviços de urgência e emergência na saúde, fiscalização e coleta de lixo não vão parar.

Atende Fácil

As unidades do Atende Fácil funcionarão neste sábado, 26, na segunda, 28; na terça-feira, 1º de março, até meio-dia, e na quarta-feira, 02, após às 14 horas.

Saúde

Os casos de urgência e emergência serão atendidos nas 13 unidades que funcionam 24 horas por dia, conforme classificação de risco; ou seja, com prioridade às situações mais graves.

Atualizações sobre testagem, além de informações a respeito da campanha de vacinação contra a Covid-19, podem ser acompanhadas pelo site https://www.goiania.go.gov.br.

Durante o período do Carnaval, a Prefeitura de Goiânia disponibilizará o Centro Municipal de Vacinação, localizado na Avenida Edmundo P. de Abreu, no setor Pedro Ludovico, para aplicação dos imunizantes contra a Covid-19 e a vacinação de rotina das crianças. No local, que atenderá normalmente neste período, o horário de funcionamento é das 8h às 18h.

Centro de Zoonoses

O Centro de Zoonoses funcionará em regime de plantão e poderá ser acionado pelos telefones (62) 3524-3131 ou 3524-3130, quando presenciados animais agressivos. Em caso de mordida, a pessoa ferida deve procurar com urgência unidade de saúde mais próxima.

Para as situações de urgências e emergências em residências, locais de trabalho e vias públicas, a população deve acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo número 192, que conta com Central de Regulação e profissionais de salvamento.

Assistência Social

As equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) percorrem ruas de Goiânia realizando busca ativa 24 horas por dia. A população pode entrar em contato pelo telefone (62) 3524-7389. A Central de Óbitos de Goiânia funcionará 24 horas durante todo o feriado.

Comurg

Mantém o funcionamento das operações essenciais de limpeza, como varrição, coleta de lixo orgânico, serviços de roçagem, remoção, ajardinamento e viveiros por escala. Os atendimentos para casos de queda de árvores e recolhimento de animais mortos também não sofrerão interrupção.

Os cidadãos podem solicitar serviços pela Central de Atendimento (62) 35248500/35248555, pelo aplicativo Prefeitura 24 horas ou WhatsApp da Comurg (62) 98596-8555.

Guarda Municipal

Funcionará normalmente e, em casos suspeitos, a população pode entrar em contato com a GCM pelo telefone 153.

CMTC

A CMTC operará com as planilhas de sábado e domingo no final de semana. Na segunda-feira, 28, a programação será de dia útil (pré-feriado). Já na terça-feira, dia 1º de março, o transporte coletivo funcionará com a planilha operacional de domingo. Mais informações por meio do Instagram da CMTC, @cmtctransporte.

Lazer

Os Parques Mutirama e Zoológico seguem cronograma normal de funcionamento. Neste sábado, 26, e domingo, 27, ambos abrem normalmente, e fecham na segunda-feira, 28, e terça-feira 1º de março.

O Zoológico volta a funcionar na quarta-feira, 02, a partir das 14h, e o Parque Mutirama na quinta-feira, 03, em horário normal.