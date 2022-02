Encerra hoje inscrições para o programa de reconhecimento de paternidade

De acordo com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (ARPEN), quase 100 mil crianças brasileiras nascidas em 2021 não têm o nome do pai no registro civil. Em Goiás, o programa Meu pai tem nome é realizado desde 2019 e até o momento mais de 400 pessoas já foram atendidas

Da redação

No dia 12 de março será realizada a ação nacional Meu pai tem nome para atender quem deseja o registro de paternidade. As inscrições vão até esta sexta-feira, 25, e podem ser feitas pelo WhatsApp (62) 98307-0239. De acordo com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (ARPEN), quase 100 mil crianças brasileiras nascidas em 2021 não têm o nome do pai no registro civil.

Para reduzir esse número, as Defensorias Públicas de todo o País estão realizando um mutirão de reconhecimento de paternidade. O subdefensor público geral de Goiás, Thiago Gregório, explica que, para além do reconhecimento da paternidade biológica a partir do exame de DNA, também é possível o reconhecimento espontâneo da paternidade sócio-afetiva, independente do vínculo biológico.

O Programa Meu pai tem nome é uma iniciativa do Conselho Nacional de Defensores Públicos, que briga pela ideia de que todo filho tem direito a conhecer o pai e a conviver em família. Em Goiás, o programa é realizado desde 2019 e até o momento mais de 400 pessoas já foram atendidas. “Não é um procedimento demorado de forma alguma”, avalia Thiago Gregório. Ele acrescenta que, se o reconhecimento espontâneo não for possível, será encaminhada ação judicial, que pode demorar um pouco mais, mas será mais rápida, na medida em que já foi feita a mediação antecipadamente.