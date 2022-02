Prefeitura de Goiânia lança edital com mais de 1,3 mil vagas

A Prefeitura de Goiânia anunciou, nesta quinta-feira, 24, abertura de concurso público com 1.376 vagas para áreas da educação, saúde e assistência social. O edital será publicado após feriado de Carnaval.

“O investimento em pessoal de áreas de base mostra o caminho que trilhamos na otimização do atendimento à população. A entrada de novos servidores reduz a sobrecarga do funcionalismo e, consequentemente, aprimora o serviço prestado ao goianiense”, afirma Cruz. O anúncio foi feito durante inauguração do Cmei Dom Antônio Ribeiro de Oliveira, no Setor Leste Universitário.

O concurso contemplará, somente na área da educação, mais de 400 vagas para professores e administrativos, divididas da seguinte forma: 194 para professores, 100 para agente educacional e 200 para auxiliar de atividades educativas.

Já na saúde, são previstas 507 oportunidades em áreas para médicos, dentistas, agentes de combate às endemias, agentes comunitários e enfermeiros, dentre outros. “Em poucos dias teremos o edital com todos os detalhes. Estamos entusiasmados com o propósito de reforçar nosso time de trabalhadores e, assim, ampliarmos e aperfeiçoarmos nossos serviços”, enfatiza o prefeito.