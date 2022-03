Veículos de comunicação que ainda não atualizaram credenciamento devem fazê-lo para ter acesso à nova sede do Legislativo

Da redação

Com a mudança da sede da Assembleia Legislativa para o Park Lozandes, a Casa está renovando o credenciamento dos veículos de comunicação para ter acesso ao novo prédio. Os profissionais de imprensa que ainda não fizeram o novo cadastro devem fazê-lo para cobertura jornalística das atividades da Casa.

Para adequação aos sistemas de segurança, foram realizadas algumas mudanças no processo de credenciamento e liberação. A primeira delas é quanto à solicitação, que passa a ser feita pelo veículo de comunicação. Dessa forma, cada empresa ou responsável pelo canal/meio noticioso deve fazer o registro de seus profissionais, designados para a cobertura das atividades da Alego, limitado ao número de cinco pessoas por veículo.

Os demais profissionais de imprensa, em visitação ao Palácio ou aos deputados, de forma esporádica, sem a necessidade de acompanhamento periódico das atividades, devem fazer o registro de visitante na entrada do Palácio Maguito Vilela.

Credenciamento

O preenchimento do formulário de solicitação deve ser feito por uma única pessoa, que informará o e-mail para envio da confirmação de recebimento e conclusão do credenciamento da equipe. As credenciais possuem chip de identificação e de liberação de acesso às áreas do Palácio Maguito Vilela, por isso é imprescindível que o credenciamento seja feito com antecedência, possibilitando o devido trâmite de produção da credencial. Os profissionais que não forem credenciados em tempo hábil poderão ter acesso apenas como visitantes.

A solicitação de credenciamento é feita, exclusivamente, por meio de preenchimento do formulário disponível aqui [link: https://forms.gle/edzFNEEmeKz7JNVA9].

Após o correto preenchimento, é preciso aguardar a confirmação, que será enviada para o e-mail registrado como responsável pelo credenciamento, para a retirada da credencial.

A retirada da credencial, por sua vez, deve ser feita pelo próprio profissional, no prazo máximo de 30 dias. Somente será permitida a retirada com a apresentação de documento pessoal e de comprovação do vínculo empregatício que demonstre o cargo ou a função exercida.

Os veículos de comunicação podem solicitar a substituição ou suspensão da credencial por meio do e-mail [divisaodecomunicacao@al.go.leg.br] ou diretamente na Divisão de Comunicação Social.

O uso da credencial é pessoal e intransferível. Caso seja identificada a utilização de credencial por terceiros, o credenciamento do veículo será suspenso, até a devida averiguação e correção.

Regras de uso da credencial

Mesmo com o uso da credencial de imprensa, é obrigatório que os profissionais utilizem o crachá funcional do veículo ao qual está vinculado, durante todo o período de permanência na Casa.

A credencial deve ser renovada a cada 60 dias, diretamente com a equipe da Polícia Legislativa. Para tanto, basta apresentar documentação que comprove a continuidade do vínculo.

Área de imprensa

Nas áreas restritas ao uso de imprensa, será permitida a permanência de apenas dois profissionais de cada veículo, ainda que os demais também estejam credenciados. Caso a equipe exceda o limite, os demais poderão acompanhar os trabalhos das galerias. Lembrando que continua obrigatório o uso de terno e gravata, para os homens que queiram acessar o plenário e os auditórios das comissões técnicas.