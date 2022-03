Recadastramento do Passe Livre Estudantil vai até dia 22

Da Redação

Estudantes da Região Metropolitana de Goiânia têm até a próxima terça-feira (22) para fazer o cadastramento ou recadastramento no programa Passe Livre Estudantil, gerido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds). O programa dá direito a duas viagens por dia e até 48 viagens por mês para deslocamento de ida e volta à instituição de ensino.

Em entrevista ao Jornal Brasil Central desta terça-feira (15), o superintendente da Criança, Adolescente e Juventude da Seds, Ricardo Costa, explicou o funcionamento do programa e a forma de realizar o cadastramento/recadastramento, pelo site www.juventude.go.gov.br

Segundo ele, o saldo do cartão não é cumulativo. Dessa forma, o estudante que utilizar os créditos no mês só receberá no mês seguinte a diferença para completar as 48 viagens. O número creditado leva em consideração os dias letivos de cada mês, conforme repassado pelas instituições de ensino. O programa Passe Livre Estudantil atende a cerca de 59 mil estudantes da Região Metropolitana da capital.