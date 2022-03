UEG publica editais para Professor de Apoio e Professor Substituto

Da Redação

O Núcleo de Seleção da Universidade Estadual de Goiás (NS|UEG) publicou na última segunda-feira, 14, dois editais para a formação de cadastro reserva para os cargos de Professor de Apoio e Professor Substituto.

As inscrições para os processos seletivos podem ser feitas gratuitamente, exclusivamente via internet, no site www.nucleodeselecao.ueg.br, até o dia 23 de março.

A seleção para os cargos será realizada em duas etapas: avaliação curricular, de caráter classificatório; e validação da documentação entregue. A previsão é que os resultados sejam publicados no dia 11 de abril.

Confira abaixo os editais:

Edital – Professor de Apoio

Edital – Professor Substituto

Professor de Apoio

O Professor de Apoio atuará em câmpus/unidades universitárias que possuam acadêmicos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e/ou altas habilidades/superdotação e deverá auxiliar no atendimento aos acadêmicos com dificuldades no acompanhamento das atividades acadêmicas curriculares e extracurriculares.

A contratação dos candidatos classificados ocorrerá nos câmpus e unidades universitárias, de acordo com a necessidade e obedecendo a ordem do cadastro de reserva para a qual o candidato optou no ato da inscrição.

Professor Substituto

O Professor Substituto atuará em atividades ligadas à docência de nível superior, como ensino e orientação nas disciplinas da área de conhecimento e demais componentes curriculares.

A contratação dos candidatos classificados ocorrerá conforme a necessidade da UEG para atender os câmpus/unidades universitárias, de acordo com a opção do candidato no ato da inscrição.

Inscrições

Para fazer a inscrição no Processo Seletivo, o candidato deverá conectar-se ao endereço eletrônico www.nucleodeselecao.ueg.br no período previsto no cronograma e: